Rafaella Justus faz última prova de looks para sua festa com Ana Paula Siebert

Faltando pouco para sua grande festa de 15 anos, Rafaella Justus faz última prova de vestidos na companhia de Ana Paula Siebert; veja

A festa de 15 anos de Rafaella Justus será nesta sexta-feira, 30, e a jovem foi fazer a última prova dos vestidos que faltavam ao lado da esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert. Nesta quarta-feira, 28, elas foram ao ateliê escolhido para confeccionar seus looks e realizaram a última prova.

Sem dar nenhum spoiler, a mulher do empresário gravou o momento ao lado da enteada e tampou a parte da roupa quando a jovem estava provando. Ana Paula Siebert comentou que seu vestido também ficou pronto, mas não contou nenhum detalhe sobre o que escolheu para o grande dia.

"Tô ansiosa, não mostramos nada hoje porque já tá tudo pronto vai dar muito spoiler, mas os vestidos da Rafa estão lindos, o meu vestido é totalmente difente do que imaginei no início, mas eu me olhei hoje...", falou a loira que gostou do resultado.

Ainda nos últimos dias, Rafaella Justus buscou seu vestido principal e passou um perrengue com ele. A peça de mais de 5 kg quase não coube no elevador e ela precisou da ajuda do irmão mais velho, Ricardo Justus, para carregá-lo. Nesta terça-feira, 27, Ticiane Pinheiro buscou o sapato que mandou fazer para o evento da herdeira e depois foi com a herdeira provar os doces que serão servidos no evento.

Mais detalhes da festa de Rafaella Justus

É bom lembrar que Roberto Justus ficou responsável pelos gastos da festa e Ticiane Pinheiro pelos vestidos e show da celebração. Na quinta-feira, 22, Rafaella Justus fez a última prova do vestido da valsa e ainda fez o ensaio da dança com padrasto, o jornalista Cesar Tralli, e o avô, Fernando Pinheiro.

Na última semana, a garota levou os pais para a degustação do banquete que será servido em sua festa. A adolescente ainda foi com Ana Paula Siebert, escolher as flores para a decoração do evento.

Cerca de 400 convidados foram convocados e receberam a caixa do convite, que é iluminada e tem o desenho de uma rosa. Quem recebeu pode retirar cada uma das pétalas da rosa para ver as informações sobre a festa.

Os vestidos de Rafaella Justus

Como já revelado por Rafaella Justus, ela terá três vestido para sua festa: um para a recepção, um para a valsa e outro para a balada do evento que promete ter shows. A parte dos looks e apresentações ficou por conta de Ticiane Pinheiro e o restante é de responsabilidade de Roberto Justus.

Nos últimos meses, a família deu alguns spoilers e a apresentadora da Record TV mostrou que elas visitaram o ateliê do profissional Vitor Zerbinato. Além dele, a adolescente foi com Ana Paula ao espaço do estilista Samuel Cirnasck, este que ficou responsável pelo vestido da valsa.

