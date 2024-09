Tereza Seiblitz se desafia em seu retorno às novelas: 'Me emociona muito'

A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa da novela 'Volta por Cima', a atriz Tereza Seiblitz adiantou sobre personagem e retorno às novelas

Fazendo jus ao título da próxima novela das sete da TV Globo, Volta por Cima, Tereza Seiblitz (60) está de volta com tudo à emissora. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento da nova trama e conversou com a artista. Ela confessa sobre seu retorno ao canal e se desafia com personagem:

A atriz será Doralice, uma costureira com problemas cardíacos que enfrenta dificuldades após ficar viúva. Esse é o retorno de Tereza Seiblitz às novelas da Globo após um período de mais de 20 anos. Sua última novela inteira na emissora foi Explode Coração (1995).

Ela revela por que voltou com o gênero da teledramaturgia após tantos anos e celebra a narrativa de sua personagem: "O que me fez fazer essa novela foi o convite. Eu não tive convite na televisão, fui fazer teatro e a vida da gente não para. Me emociona muito fazer a esposa de um motorista. Ter essa família tão simples, verdadeira, concreta de uma mulher que costura, um homem que dirige. São profissões muito cotidianas e necessárias, sem motorista a cidade não anda!."

Tereza Seiblitz confessa que sua personagem leva uma vida muito diferente da sua e também com personalidade não semelhante, o que é um desafio para atriz, mas ela menciona que está muito feliz por interpretar uma costureira e reforça a importância dessa profissão para sociedade.

"Eu acho lindo isso e estou muito encantada com o universo das costureiras [...] elas têm um orgulho, é bonito isso de se ver. A Doralice é um personagem que estou com cuidado de construir, porque ela tem uma doença no coração e eu sou uma pessoa forte, expansiva", declara.

"Para mim está sendo um desafio interessante de fazer uma pessoa que costura, eu não costuro nada, sou péssima em trabalhos manuais. E, ao mesmo tempo, uma pessoa que tem essa vulnerabilidade e a força dela. Tem sido interessante contracenar com isso. Estou muito feliz de estar voltando às novelas. Tem muita gente que eu amo de paixão nesse elenco. É uma equipe muito gostosa", finaliza.

