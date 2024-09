Gloria Groove celebra sua primeira indicação ao Grammy Latino

Gloria Groove comemorou a sua primeira indicação ao Grammy Latino. A cantora concorre na categoria Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

Nesta terça-feira, 17, Gloria Groove está repleta de motivos para comemorar. Isso porque a cantora foi indicada pela primeira vez ao Grammy Latino.

A artista concorre na categoria Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa com a música Da Braba, faixa que faz parte de seu álbum Futuro Fluxo, lançado em 2023. A canção é uma colaboração com Ludmilla e MC GW.

Em sua conta no Instagram, Gloria celebrou a conquista importante. "Neste momento passa um filme na cabeça!!!! Aqui vai o meu muito obrigado a todas as pessoas que colaboraram na realização da era Futuro Fluxo. Vocês embarcaram na minha nave e acreditaram neste universo comigo. A nossa resposta está aí: É com muita emoção que recebo a minha primeira indicação ao Grammy Latino por Da Braba na categoria Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa", escreveu ela.

A cerimônia do Grammy Latino está prevista para acontecer no dia 14 de novembro.

Bastidores do Rock In Rio

Gloria Groove está prestes a subir no Palco Sunset do Rock in Rio, na quinta-feira, 19, com um show que promete ser o mais grandioso da sua carreira. Para entregar uma performance memorável, a artista está em preparação há mais de três meses e conta com uma equipe que vai de ballet e backing vocal.

Em um intervalo de um dos ensaios, a drag queen indicada ao Grammy Latino pela primeira vez conversou com a CARAS Brasil e entregou inúmeras curiosidades sobre os bastidores da apresentação. Sua presença no line-up do maior festival de música e entretenimento do mundo, por exemplo, estava certa desde setembro do ano passado quando ela se apresentou na primeira edição do The Town.

"O convite veio da parte do Zé Ricardo, um parceiro de longa data, e a primeira pessoa que também me colocou nesses espaços em 2019 e 2022. O convite veio prontamente após a minha participação no The Town no ano passado, e ali eu já comecei a sonhar com o que seria o meu show, porque ali eu já sabia que eu participaria de uma edição especial de 40 anos do festival e eu fiquei muito feliz de ser escolhido para isso. Mais para frente eu descobri que eu seria headliner, que seria o show mais importante da noite no Palco Sunset, e assim começou a aventura", conta.

Para entregar um show digno de festival, Gloria Groove conta que não é fácil o processo criativo. Nas semanas que antecedem sua apresentação, ela encara uma rotina diária de ensaios de até oito horas. Para evitar qualquer imprevisto, ela já se prepara com a lace humana que vai subir no palco.

"Uma curiosidade dos bastidores desse show é que ele é muito constituído pelos talentos das pessoas que o compõem. É um show onde existe uma importância tremenda no trabalho do ballet, da banda, das backing vocals, assim como em todos os outros, mas nesse mais do que nunca, porque eu consigo mostrar esses talentos em cada lacuna que o show cria. Nessa fase mais intensificada a gente ensaiou seis vezes na semana, a gente chegou nesse número durante um determinado período. Eu venho me preparando para o show há mais de dois meses, para o ballet o processo durou mais porque eles tinham que aprender sequências, e para mim o processo se intensificou nessas últimas três semanas, chegando a seis vezes na semana, algumas vezes oito horas por dia", conclui.