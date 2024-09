Jade Magalhães dá pista do sexo do bebê que espera com Luan Santana

Jade Magalhães posou exibindo a barriguinha de gravidez e deu uma possível pista sobre o sexo do bebê que espera com Luan Santana

Em suas redes sociais, Jade Magalhães sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. A ifluenciadora anunciou que está à espera do primeiro filho em julho. O bebê é fruto do seu relacionamento com Luan Santana.

O casal confirmou que já sabe o sexo do herdeiro, mas que ainda preferem manter a informação em segredo. Porém, nesta terça-feira, 17, Jade pode ter dado uma pista sutil sobre ser mamãe de uma menina ou de um menino.

Em sua conta no Instagram, Jade publicou algumas fotos em que aparece usando um vestido azul bem justinho, que ressaltou a barriguinha. "Blue time", escreveu ela na legenda, que em português pode significar algo como "Hora do azul".

Isso foi o suficiente para que os seguidores confirmassem que Jade e Luan esperam um menino. "Pois tudo é um sinal, é menino, eu sei", escreveu uma internauta nos comentários da publicação. "Blue time? É menino?", escreveu outra. "Certeza que é menino, vou até printar para quando ela revelar", comentou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@ajademagalhaes)

Treino especial

Jade Magalhães está grávida de quase cinco meses de Luan Santana, com quem reatou relacionamento em fevereiro deste ano após quatro anos separados. Para concluir a gestação com saúde e disposição, a modelo segue uma rotina intensa de cuidados com o corpo.

Com a barriguinha da primeira gestação ficando cada vez mais em evidência, a influenciadora digital manteve os treinos na academia e segue um plano exclusivo para ela reconquistar a boa forma de forma mais rápida após dar à luz ao bebê, que ainda não teve sexo revelado.

Em entrevista à CARAS Brasil, Rodrigo Ruiz, personal trainer da estrela, revela que a noiva do cantor sertanejo pediu um treino adaptado,. O objetivo da famosa também é ter uma boa qualidade muscular no corpo, além da pele da barriga.

"Jade treina comigo há quatro anos. O foco agora dela grávida é manter o treinamento e adaptando exercícios para ter uma boa qualidade muscular na gravidez", conta o educador físico.

Ruiz também revela a frequência com que Magalhães vai à academia. Determinada quando o assunto é boa forma, ela tem acompanhamento profissional de acordo com o mínimo recomendado. "Ela treina comigo três vezes na semana. E ela gosta de musculação em geral, luta e funcional", entrega.