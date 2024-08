Rafaella Justus reúne os pais em nova degustação de sua festa

Faltando poucas semanas para sua festa de 15 anos, Rafaella Justus reúne Ticiane Pinheiro e Roberto Justus em nova degustação para o evento

Faltando poucas semanas para a tão esperada festa de 15 anos de Rafaella Justus, os pais da jovem, Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, reuniram-se no hotel onde será realizado o evento em São Paulo para fazerem uma nova degustação.

Além deles, o filho mais velho do empresário, Ricardo Justus, foi com sua esposa, Fran Fischer Justus, para curtir o momento especial da irmã. A família então se reuniu com a organizadora de festas mais aclamada entre os famosos, Andrea Guimarães, para saborear os pratos salgados e doces.

Ticiane Pinheiro então registrou alguns momentos e deu um spoiler do que será servido no grande dia. A apresentadora, casada com Cesar Tralli, adiantou que tudo estará muito lindo e surpreendente. Prova disso foi uma foto que ela compartilhou da mesa de sorvetes deslumbrante que já foi montada para eles verem como será.

É bom lembrar que, nos últimos meses, outra degustação já havia sido realizada e Rafaella Justus mostrou um pouco do estilo dos pratos que serão oferecidos para as centenas de convidados. O convite da comemoração foi mostrado por algumas pessoas chamadas para o dia e a jovem também já revelou que terá três vestidos.

Leia também:Saiba quem são os cinco filhos de Roberto Justus

Veja como foi a degustação da festa de Rafaella Justus:

Ticiane Pinheiro diz o que ela e Roberto Justus pagarão na festa da filha

A festa de 15 anos da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, está deixando muita gente curiosa. A herdeira do ex-casal terá um evento luxuoso para celebrar a data especial e os preparativos estão sendo revelados aos poucos por eles.

Após mostrarem como foi a degustação dos pratos luxuosos que serão servidos para os convidados, a apresentadora da Record TV foi questionada sobre os gastos da festa. Sem rodeios, a loira logo contou o que ela está pagando e o que seu ex-marido está bancando.

"Vou dar o show e os vestidos", revelou a famosa sobre pagar isso o todo o restante ficar por conta de Roberto Justus, que acabou de dar uma grande festa em sua fazenda para os 4 anos de Vicky Justus, sua filha com a influenciadora Ana Paula Siebert Justus.