Kate Middleton convenceu William a estender bandeira branca em aniversário de Harry

‘A vida é curta demais para rancor’, disse especialista na Família Real sobre os empenhos de Kate Middleton em prol da paz

Foi Kate Middleton quem convenceu o marido, o principe William, a estender a bandeira branca para o irmão, o príncipe Harry, ao divulgar uma mensagem pública de aniversário para seu irmão mais novo. Os esforços da duquesa para convencer o pai de seus filhos foram apontados por Jennie Bond, especialista na monarquia britânica, em depoimento ao jornal britânico Daily Mirror.

“Acredito que a Catherine foi determinante para suavizar a postura implacável do William [em relação ao irmão]”, afirmou Bond. O especialista atribui suas crenças ao vídeo divulgado por Middleton em 9 de setembro revelando ao mundo o fim de sua quimioterapia:

“No vídeo sobre o fim da quimioterapia, ela disse que o câncer deu a ela uma nova perspectiva. O que obviamente importa mais para ela agora é a família, amar e ser amada. Talvez ela tenha convencido o William que a vida é curta demais para rancor”, disse.

Bond também afirmou: “A mensagem de aniversário compartilhada na conta da Família Real também é um indício de uma possível melhora na relação do Harry com o pai”.

Harry completou 40 anos no último domingo, dia 15 de setembro. A conta da Família Real Britânica compartilhou uma foto de Harry de 2018, quando ele ainda era um membro ativo da realeza e não havia indícios de brigas. A legenda do post disse: "Desejando ao Duque de Sussex um feliz 40º aniversário hoje!".

Vale lembrar que Harry renunciou às suas funções na Família Real Britânica em janeiro de 2020. A imprensa internacional já noticiou que ele e o irmão estariam praticamente há dois anos sem se falar.

Príncipe Harry herda fortuna ao completar 40 anos. Entenda a história

O príncipe Harry vai receber uma verdadeira fortuna nos próximos dias. Isso porque a regra para o dinheiro cair na conta dele era que ele deveria ter 40 anos de idade - e o príncipe completou a nova idade no último final de semana.

De acordo com o site US Weekly, Harry tem direito a receber a quantia de 8 milhões de libras - cerca de R$ 58 milhões - do fundo fiduciário que foi criado pela bisavó, a rainha-mãe Elizabeth, em 1994 para seus bisnetos. Ela depositou um valor milionário e declarou como deverá ser a divisão da fortuna.