Veja o convite de aniversário de 15 anos de Rafaella Justus

Convite da festa de debutante de Rafaella Justus é revelado publicamente. Veja o luxo do convite dos 15 anos da adolescente

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus completou 15 anos de idade no mês de julho e comemorará seu aniversário em uma grande festa de debutante em breve. Com isso, os convidados já estão recebendo o convite luxuoso. Neste final de semana, um dos amigos da estrela revelou como é o convite que ele recebeu e surpreendeu pelos detalhes encantadores.

Rafaella escolheu um convite em tons de cinza, rosa e branco. A caixa do convite é iluminada e tem o desenho de uma rosa. Os convidados podem retirar cada uma das pétalas da rosa para que possam ver as informações sobre a festa.

A festa de debutante acontecerá no final de agosto de 2024 e contará com cerca de 400 convidados em um hotel de luxo na cidade de São Paulo. O evento terá um estilo clássico e também contará com detalhes tecnológicos. A aniversariante deverá usar três vestidos luxuosos, que são confeccionados pelo estilista Samuel Cirnansck.

Durante a festa, Rafa vai dançar a valsa com o pai, Roberto Justus, o padrasto, Cesar Tralli, o irmão, Ricardo Justus, e o avô, Fernando Pinheiro. Além disso, os convidados serão animados por duas atrações musicais.

O aniversário de Rafa Justus no exterior

A adolescente Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, já abriu as comemorações do seu aniversário de 15 anos de idade. Ela está em Miami com a família do pai e foi surpreendida com a chegada da família da mãe, que viajou até lá apenas para comemorar a data especial da herdeira. Com isso, eles celebraram a nova idade de Rafa com uma festa no restaurante.

Para a grande noite, Rafa ganhou um bolo de aniversário encantador para marcar o dia dos seus 15 anos. O bolo de chocolate contou com decoração de vários balões coloridos e foi personalizado com o nome da aniversariante.

Rafaella completou os 15 anos de vida neste domingo, 21, e terá uma festa de debutante em breve.