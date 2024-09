Mel Lisboa relembra momento traumático aos 12 anos: 'Achei que era normal'

A atriz Mel Lisboa participou do videocast Mil e Uma Tretas, no Youtube, e relembrou um momento traumático que aconteceu quando ela tinha 12 anos

Mel Lisboa participou do videocast Mil e Uma Tretas, no Youtube, e relembrou a sua primeira ida ao ginecologista. A atriz revelou que foi abusada pelo médico.

"Meu coração até bateu mais forte. Eu nunca falei isso publicamente, mas a minha mãe me levou no ginecologista quando eu tinha 12 anos e me deixou sozinha e à vontade. O que ele fez? Abusou de mim. Eu só fui entender isso 15 anos depois. Eu estava incomodada, mas era a minha primeira vez no ginecologista, achei que era normal”, disse ela.

Em seguida, a artista afirmou que pretende que a filha adolescente tenha uma experiência bem diferente. "Ela não está pronta ainda, mas quando estiver, ela vai na minha ginecologista, que é uma mulher, e mesmo assim eu estarei do lado dela. O mundo é hostil, você não vai conseguir proteger de tudo e isso é desesperador. Acho que existe uma redução de danos, e para mim, é a informação, a educação, a conversa. O adolescente e a criança vão te dar sinais".

Mel Lisboa é mãe de Bernardo, de 14 anos, e Clarice, de 12, frutos do seu antigo casamento com Felipe Roseno. O último trabalho de Mel foi como Valéria em Luz, novela produzida pela Netflix.

Reflexão

Mel Lisboacompletou 42 anos de vida recentemente e comemorou a data especial fazendo uma reflexão. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou duas fotos em que aparece esbanjando toda sua beleza natural, e falou sobre o novo ciclo.

"42 voltas hoje. Esta sou eu, não exatamente hoje, mas há uns 40 dias. Esta sou eu, sem truques, mas adornada pela luz e pelo vento da Bahia. Nas fotos, não muito se vê. Mas esta sou eu. Repleta de contradições. Estrela de sete pontas tatuada no peito", começou o texto.

E completou a postagem: "Hoje faço 42 anos. Idade redonda, bonita. Eu gosto. Hoje é o 1º dia do meu ano, e o resto da minha vida me aguarda. Que seja doce. Beijo em vocês da caprica dezessete de janeiriana peso-pesado aqui", completou.