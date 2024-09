Esposa de Marcos Mion celebra aniversário da filha em Nova York

Suzana Gullo, esposa do apresentador Marcos Mion, se declarou para a filha Donatella, que está completando 16 anos de vida

Esta terça-feira, 17, é um dia mais do que especial para Marcos Mion e Suzana Gullo. Isso porque Donatella, filha do casal, está completando 16 anos de vida.

Em sua conta no Instagram, Suzana compartilhou uma foto em que aparece com a herdeira em Nova York, onde a jovem faz um intercâmbio. Na legenda, a famosa se declarou.

"Minha princesa, eu não poderia ter mais orgulho da mulher maravilhosa e extraordinária que você está se tornando. Carinhosa, divertida, inteligente, generosa e linda por dentro e por fora. Você é minha maior inspiração! Sua determinação e vontade de conquistar todos seus sonhos me fazem aprender com você a cada dia meu amor. Obrigada por tanto e pela benção de ser a sua mãe, estarei sempre ao seu lado te amando incondicionalmente e te apoiando em todas etapas da sua vida! Que você seja muito feliz, que sua vida seja cheia de aventuras, conquistas e que você continue sendo essa luz, esse sorriso irradiante e essa pessoa doce e magnética que você é!!! Te amo, mamãe", escreveu ela.

Além de Donatella, Marcos e Suzana também são pais de Romeo, de 18 anos, e Stefano, de 14.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SUZANA GULLO MION (@suzanagullo)

Homenagem

Suzana Gullo completou 48 anos recentemente e ganhou homenagem do marido, Marcos Mion, com quem é casada desde 2005 e tem três filhos. O apresentador do Caldeirão escreveu uma mensagem emotiva para a esposa, relembrando de momentos ao lado dela e expressando o grande amor que sente pela família que construíram juntos.

"Parabéns, Nena! Você é meu lugar favorito! Minha pessoa favorita! Meu sentimento favorito! Meu momento favorito! A pessoa mais incrível que já conheci, a mulher mais linda que já vi. Minha grande parceira da vida… Minha felicidade não existe sem você! Você é onde tudo começa, minha força matriz, minha pilastra! Desde sempre e para sempre! Nós somos 'Everlasting Love' ('Amor Eterno', em português)!", escreveu o apresentador.