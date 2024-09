Alma Gêmea bate novo recorde e reprise dá recado sobre formato de novelas

Repeteco de Walcyr Carrasco voltou a marcar 19 pontos no ibope, ficando dois pontos atrás da novela das seis e três da atração das nove, principal produto da casa

Alma Gêmea bateu um novo recorde de audiência na última segunda-feira, 16. O folhetim de Walcyr Carrasco (72), reprisada pela segunda vez na Globo, alcançou 19 pontos no ibope, repetindo a marca registrada em 8 e 16 de julho, recorde da exibição. O sucesso da trama do Vale a Pena Ver de Novo serve como um recado sobre o formato de novelas consumidas atualmente pelo público da TV aberta.

Não é segredo para ninguém que o novelista que criou Serena (Priscilla Fantin) e Rafael (Eduardo Moscovis) tem habilidade para cativar o público e conseguir bons números de audiência. Já em sua primeira exibição, Alma Gêmea mostrou que era diferente ao alcançar em pouco mais de um mês de transmissão os tão distantes 40 pontos que a faixa não costumava se aproximar tão cedo há uns bons anos à época.

A realidade foi a mesma na primeira reprise do folhetim, em 2009. Na ocasião, a obra contribuiu para que a atração - que ainda era levada ao ar às 14h30, horário com o número de televisores ligados abaixo da média esperada na faixa das 17h - já chegasse beirando 22 pontos logo nas primeiras semanas. O resultado foi uma média geral de 20 pontos, excelente resultado para um pós-almoço.

Agora, mesmo diante da disponibilidade do Globoplay e de uma recente reprise no Viva há dois anos, a trama tem repetido seu sucesso em tempos de instabilidade, tanto de formatos do gênero como de audiência. Na última segunda-feira, 16, a novela ficou com apenas dois pontos a menos que No Rancho Fundo, folhetim das seis, e apenas três na distância com Mania de Você, nova trama das nove, faixa que historicamente registra números isolados de produtos inéditos levados ao ar mais cedo, quem dirá de repetecos.

NOVELA QUE PARECE NOVELA

No último final de semana, Bruno Luperi (36), autor do remake de Renascer, disse em entrevista ao jornalista Daniel Castro do Notícias da TV que para "sobreviver, novela terá que ficar com cara de série". Claro que um produto feito em uma outra época, com maior comportamento televisivo como Alma Gêmea chega bem recebido principalmente pelo conforto nostálgico.

No entanto, vale lembrar que telespectador indica hábitos e entre as artimanhas, aventuras e "melações" de Alma Gêmea encontramos fórmulas que reforçam qual formato quer ver o público da televisão aberta: novela com cara de novela. Leve, colorida, mas nem por isso sem emoção e principalmente, com muita identificação com os personagens, seja para o bem ou para o mal.

Como já observado em uma análise na Contigo! (link acima), em junho, fórmulas clássicas ainda mostram sua potência neste horário, o que acaba estendido à faixa das seis e nos últimos tempos para mais tarde também. Portanto, acaba sendo óbvio que uma reprise que se inspira na inocente A Bela e a Fera com toques espíritas e ares interioranos tem tudo para emplacar. Mas mais do que isso, Alma Gêmea rendendo audiência atualmente é um ato de bater o pé para escancarar que a TV não precisa parecer streaming, porque o vice-versa já sabemos.