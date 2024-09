Giovanna Ewbank é vendada para surpresa em seu aniversário; veja

Em seu aniversário de 38 anos, Giovanna Ewbank é vendada por Bruno Gagliasso para receber surpresa especial de amigos e familiares; confira

O aniversário de Giovanna Ewbank foi neste sábado, 14, e a famosa ganhou uma surpresa especial de amigos e familiares. Para receber o presente preparado pelas pessoas mais próximas, a ruiva foi vendada por Bruno Gagliasso e colocada em um carro.

Com medo do que estava por vir, a apresentadora foi enganada ao pararem um local na estrada sem nada e após um tempo de viagem, ela descobriu o que estavam aprontando. Giovanna Ewbank então tirou a venda dos olhos e viu que várias pessoas a estavam esperando no rancho da família.

Na propriedade em Membeca, Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro, a artista ganhou uma festa surpresa. A celebração intimista contou com as pessoas queridas e ela mostrou que começou a comemoração com uma garrafa de champanhe. À noite continuou a farra ao ar livre.

"Teve uma surpresa mesmo", disse ela ao compartilhar o vídeo sendo enganada e depois surpreendida com a reunião com as pessoas queridas no local.

Horas antes de seu aniversário de 38 anos, Giovanna Ewbank teve outro presente especial: uma visita ao Cristo Redentor. Apesar de morar no Rio de Janeiro, a famosa chocou ao contar que nunca havia estado no ponto turístico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

Giovanna Ewbank desabafa sobre o filho defender Bruno Gagliasso

A apresentadora Giovanna Ewbank compartilhou mais um drama que enfrenta com seu filho caçula com Bruno Gagliasso, o pequeno Zyan, de 4 anos. Recentemente, a famosa gravou o herdeiro aprontando uma traquinagem em casa e acabou revelando uma questão que está enfrentando com ele.

Ao mostrar que o menino colocou seu quadriciclo gigante para dentro da cozinha do lar, a ruiva brincou sobre ele parecer com o pai. Ao falar que Zyan faz travessuras semelhantes as de Bruno Gagliasso, o garoto logo tomou as dores e afirmou se parecer mesmo com o ator. Giovanna então comentou que o caçula defende o pai a todo momento, dedura quem fala mal dele e que tudo quer saber dele. Leia mais aqui.