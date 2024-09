Virginia se incomoda com novo apelido do filho na família: ‘Nunca mais repete isso’

Virginia Fonseca se incomoda e proíbe novo apelido do filho caçula, José Leonardo, em sua família; saiba qual é!

Nesta segunda-feira, 16, Virginia Fonseca revelou que não gostou nada de um novo apelido dado ao filho caçula com Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, dentro de sua família. Em suas redes sociais, a influenciadora digital não escondeu o incômodo ao ouvir o apelido do bebê durante uma conversa com sua mãe, Margareth Serrão.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Virginia filmava enquanto sua mãe tentava acordar o recém-nascido, que estava dormindo em seu colo. Durante o vídeo, Margareth brincou ao chamá-lo de " Zé Leleco". No entanto, a influenciadora digital não gostou nada da brincadeira e cortou o apelido imediatamente.

“O que que é isso? Zé Leleco? Da onde você tirou isso, pelo amor de Deus? Nunca mais repete isso, nunca mais repete isso!”, Virginia disparou durante a conversa com a mãe e caiu na risada com o apelido inusitado. Na sequência, elas brincaram que o pequeno só queria saber de comer e dormir, mas não voltaram a chamá-lo de "Zé Leleco".

Virginia se incomoda com novo apelido do filho, José Leonardo - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que as filhas mais velhas de Virginia e Zé Felipe já possuem apelidos carinhosos na família. Maria Alice, de três anos, é chamada de Mali ou Tota Alice , e Maria Flor, de apenas um ano, é conhecida como Tota Flor . Já o recém-nascido José Leonardo recebeu o mesmo apelido do pai, como a influenciadora revelou ao celebrar o nascimento dele.

“Quando pensei que não tinha como melhorar… veio nosso José Leonardo. E eu já não lembro da minha vida sem ele, nosso príncipe mais lindooooo. Agora são 2 Zé na minha vida e no meu coração. Toda honra e glória a Deus”, Virginia compartilhou que por enquanto, o pequeno, que tem apenas uma semana de vida é chamado apenas de Zé Leonardo .

Virginia supera dificuldade com as filhas e amamenta José Leonardo:

Após enfrentar dificuldades para amamentar as duas filhas, Virgínia Fonseca revelou que está conseguindo alimentar o caçula, José Leonardo, fruto de seu relacionamento com Zé Felipe. Em suas redes sociais, a influenciadora digital celebrou a conquista e mostrou alguns dos momentos com o pequeno após a amamentação.

Nos stories de seu perfil Instagram, Virgínia compartilhou um vídeo fofíssimo mostrando como o caçula fica tranquilo após ser amamentado. No registro, o pequeno abre os olhos apenas para bocejar e logo volta a dormir, demonstrando a plenitude após ser alimentado com o leite materno: “Depois de mamar, é só paz meu irmão”, ela brincou; confira o relato!