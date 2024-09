Filha de Eliana celebra aniversário de 7 anos com festão e tema inusitado

Para seus sete anos, filha de Eliana escolhe tema diferenciado para sua festa luxuosa e impressiona ao surgir com vestido combinando com decoração

A filha de Eliana com Adriano Ricco, a pequena Manuela, completou sete anos e ganhou um festão nesta sexta-feira, 13, em buffet em Alphaville, em São Paulo. A caçula da apresentadora celebrou seu aniversário em grande estilo ao lado dos familiares.

Autêntica, a herdeira da apresentadora com o diretor de televisão surpreendeu a decorada dos famosos, Andrea Guimarães, que planejou os 15 anos de Rafaella Justus, ao escolher o tema para o evento deste ano. Inclusive, a profissional falou que não tinha mais os itens da animação de Os 101 Dálmatas em seu acervo, contudo, realizou a solicitação da filha de Eliana.

Atendendo ao pedido da pequena, ela montou a festa com os elementos do filme e impressionou mais uma vez com a decoração deslumbrante. Os paineis recriaram o ambiente de Londres, na Inglaterra, e os cachorrinhos fizeram parte do cenário.

Já Manuela surpreendeu com seu look de Cruella e foi com um vestido em preto e branco. A parte de cima imitou as pintas dos cães e a saia cheia de movimento a deixou belíssima para curtir seu grande momento.

Nos cliques, Eliana apareceu ao lado do esposo, da aniversariante e seu primogênito, Arthur, fruto da relação com João Marcelo Bôscoli. Além disso, a apresentadora fez a rara aparição com alguns de seus familiares. Ela posou com a irmã, a mãe e outros.

Para o momento especial, a loira escolheu um look despojado, combinando as cores com a herdeira. Com uma camiseta escrita "London", que significa Londres, ela esbanjou estilo ao colocar a peça com uma saia preta de camadas e tênis brancos com detalhes.

Veja as fotos do aniversário da filha de Eliana:

Filha de Eliana se veste de Cruella e curte sua festa

Eliana celebra aniversário da filha e surge com o primogênito Arthur

Eliana combina cores de look com a filha

Filha de Eliana se veste de Cruella em seu aniversário de sete anos

Eliana com sua mãe e irmã

Eliana e Adriano Ricco cantam os parabéns para Manuela

Eliana canta os parabéns ao lado da mãe

Eliana e sua família

Andrea Guimarães, responsável pelo evento, e Eliana

Fotos: Manuela Scarpa/Brazil News

