Carol Macedo exibe detalhes da festa de aniversário de 1 ano do filho

Nas redes sociais, a atriz Carol Macedo encantou ao mostrar os detalhes da festa luxuosa de aniversário de 1 aninho de seu filho, Leo

Carol Macedo usou as redes sociais para compartilhar as fotos e vídeos da festa de aniversário do filho, Leo, fruto de seu casamento com Rafael Eboli. O menino completou 1 aninho no dia 22 de agosto.

Para comemorar a data especial, o pequeno ganhou um festão dos papais com o tema 'leãozinho'. O local do evento foi decorado com várias bexigas e flores e os docinhos e o bolo foram personalizados conforme o tema.

Já Leon roubou a cena ao surgir com um look estiloso: calça, camisa, um colete de lã e tênis. Carol também caprichou na produção. A atriz surgiu usando um vestido branco, com uma abertura perto dos seios, casaco e bota de salto alto.

Ao compartilhar as imagens no feed do Instagram, a mamãe se derreteu. "Imagens de muita alegria e muito amor na comemoração de 1 aninho do nosso Leãozinho. Meu Deus, obrigada por tanto", escreveu ela na legenda da publicação.

Confira as publicações:

No dia que Leo completou 1 aninho, Carol postou alguns vídeos no hospital em que aparece se preparando para a chegada do herdeiro e se declarou. "Hoje comemoramos 1 aninho do nosso gorducho e essa sou eu exatamente há 1 ano atrás no nascimento dele. São momentos íntimos de muita ansiedade e felicidade na preparação do parto como também no pós-parto. Eu já imaginava que seria completamente apaixonada pelo meu bebê, mas o amor superou as expectativas. É maior, muito maior! Viva o Leo", disse a atriz.

