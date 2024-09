Virginia Fonseca se irrita após fã citar José Leonardo: 'Sem paciência'

Durante live, Virginia Fonseca se irritou após uma fã perguntar sobre José Leonardo e fez questão de responder a internauta

Virginia Fonseca deu à luz a José Leonardo no dia 8 de setembro. O bebê é o terceiro filho dela com Zé Felipe. O casal também tem Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um.

Apesar do pouco tempo de vida do bebê, a empresária já mostrou que não gosta muito de ficar parada e resolveu fazer uma live no Instagram para interagir com os fãs na última segunda-feira, 16.

No entanto, uma fã irritou Virginia ao perguntar onde estava José Leonardo. "'Onde está o seu filho?' O meu filho, graças a Deus, está dormindo no berço e o seu?", disse ela.

Em seguida, a digital influencer admitiu que está sem paciência. "Chata. Juro, eu estou sem paciência. Estou exausta. Quem conhece uma mãe sabe, mães ficam exaustas", afirmou.

Fofura

Nesta terça-feira, 17, Virginia Fonseca contou que se apaixonou por uma roupinha personalizada que encomendou para seu filho recém-nascido, José Leonardo, fruto do casamento com Zé Felipe. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou os detalhes do lookinho, que conta com bordados repletos de significados para a família.

Nos stories do Instagram, Virginia contou que estava prestes a trocar a roupa do bebê, pois ele havia sujado a peça. No entanto, ela não resistiu e decidiu mostrar os detalhes do look, que foi totalmente personalizado após o nascimento do pequeno: “José já está indo trocar essa roupa, mas gente, olha os detalhes!”, disse a mamãe babona.

Na sequência, ela exibiu a roupinha, um macaquinho branco, adornado com bordados que incluem o peso e a altura que o bebê chegou ao mundo, além da data de nascimento, as iniciais e o 'logo' da família com desenhos do bebê, das irmãs mais velhas, da mãe e do pai: “A roupinha, que coisa mais linda”, ela legendou a publicação.