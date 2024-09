Família É Tudo faz a faixa das sete virar 'horário nobre' com maior ibope de novelas da segunda

Trama de Daniel Ortiz, Família É Tudo registrou na segunda-feira, 16, mais audiência que Mania de Você, ficando atrás apenas do Jornal Nacional

Parece que a TV Globo está colhendo (justamente) os louros da reta final de Família É Tudo. A divertida trama de Daniel Ortiz, que tem um triângulo amoroso fofo protagonizado por Guto (Daniel Rangel), Lupita (Daphne Bozaski) e Júpiter (Thiago Martins) registrou na última segunda-feira, 16, mais audiência que Mania de Você – que estreou no dia 9 de setembro e ainda não empolgou o público.

Com 23,9 pontos de audiência, o folhetim foi responsável pela segunda maior média da casa, atrás apenas do Jornal Nacional, que obteve 24,5 pontos, com o retorno do jornalista William Bonner. Com isso, Família É Tudo faz a faixa das sete virar “horário nobre” com o maior ibope de novelas da segunda.

Com praticamente uma hora no ar, Mania de Você amargou 22,2 pontos de média. Logo atrás, vieram: No Rancho Fundo, com 21,4; e Alma Gêmea, 19,2. Mas o que será que está por trás dessa grata e surpreendente audiência de Família É Tudo; já que desde a sua estreia estava estacionada na casa dos 20 pontos de média de ibope na Grande São Paulo?

Eu acredito – não sei se você também, querido leitor – que isso se deve, principalmente – digo principalmente, e não exclusivamente – a trama amorosa mencionada no início deste texto. A atrapalhada e romântica guatemalteca já havia conquistado os telespectadores no início da novela com seu jeitinho peculiar e cativante.

Depois, com o seu coração dividido entre Guto e Júpiter, ela movimentou ainda mais a história, e nestes momentos finais, fez o público torcer para o seu final feliz, transformando o assunto entre os mais comentados da internet. Tem até torcidas! De um lado, o time "Gupita". Do outro, o "Lupiter". Com quem será que a mocinha vai ficar no último (e aguardado) capítulo?

Família é Tudo deve terminar como a terceira melhor audiência da década entre novelas das 19h da TV Globo. A trama já supera os números de parte de suas antecessoras. Ela tem tudo para finalizar à frente de Cara e Coragem (2022), Quanto Mais Vida, Melhor (2021) e Fuzuê (2023), que registraram, respectivamente, 20,7, 20,5 e 19,3 pontos de média geral.

E não vejo impossível se o folhetim finalizar à frente também de Vai na Fé (2023), que anotou 23,3 pontos. A missão mais árdua que fica mesmo é alcançar o número de Salve-se Quem Puder (2020): 27,1. Difícil, mas não impossível.

A curiosidade de saber os pontos em audiência que Família É Tudo vai registrar na final, já toma o coração. Porém, neste momento, só nos resta aguardar e torcer, porque a trama é divertida – apesar das nuances mais fortes e dramáticas de parte das cenas –, e fala de forma genuína sobre família para famílias.