Além de joia, Virginia dá festa especial para Lucas Guedez em sua mansão

Após presentear Lucas Guedez com pulseira com preço de carro, Virginia dá festa em sua mansão para o amigo; veja como foi

O aniversário de Lucas Guedez foi neste domingo, 15, e o influenciador digital ganhou várias surpresas de Virginia Fonseca. Muito amigos, o companheiro do Sabadou, do SBT, da empresária está hospedado na mansão dela em Goiânia e teve uma festa especial no local.

Para celebrar mais um ano de vida do amigo, a apresentadora não apenas o presenteou com uma pulseira com valor de carro, mas também fez questão de organizar uma pequena reunião intimista para comemorarem a data.

Em sua casa, Virginia Fonseca montou uma pequena festa com várias delícias e uma decoração personalizada com o rosto do aniversariante. A famosa chamou um carrinho de churros e até de fast food, comidas que Lucas Guedez gosta muito, para o evento.

A sogra dela, Poliana Rocha, gravou e exibiu os detalhes do aniversário. A mãe de Zé Felipe então mostrou a mesa com flores em laranja e os carrinhos de comida. Além dela, até Leonardo marcou presença no momento especial de Lucas Guedez.

É bom lembrar que o influenciador está acompanhando Virginia Fonseca desde o nascimento de José Leonardo. Ele foi um dos convidados VIP que se hospedou o andar fechado maternidade para a chegada do caçula da famosa. Inclusive, ele ficou passado com o banquete servido no local.

Veja como foi a festa de Lucas Guedez na mansão de Virginia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Lucas Guedez ganha pulseira com preço de carro de Virginia

O influenciador digital Lucas Guedez fez aniversário neste domingo, 15, e ganhou um mimo de luxo de Virginia Fonseca logo ao acordar. Hospedado na mansão da famosa em Goiânia, ele foi despertado pelas filhas da amiga, Maria Alice e Maria Flor, que levaram uma caixinha especial.

Após abrirem o papel branco, as herdeiras da apresentadora do SBT com Zé Felipe revelaram que o presente se tratava de uma joia de uma grife, a mesma que a mãe comprou um relógio com valor de casa nos últimos meses. Veja os detalhes do item aqui.