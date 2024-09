Decoradora revela pedido de filha de Eliana para aniversário: 'Ela ama'

Procurada pela CARAS Brasil, Andrea Guimarães, decoradora do aniversário de Manuela, filha de Eliana, deu mais detalhes sobre o tema da festa

Eliana (51) celebrou o aniversário de sua filha caçula, Manuela (7), na última sexta-feira, 13, em um buffet em Aphaville, bairro de alto padrão de São Paulo. A decoração chamou atenção de fãs e internautas e, de acordo com a decoradora, Andrea Guimarães, a pequena que escolheu.

"Quem escolheu o tema foi a prórpia Manu", conta, em entrevista à CARAS Brasil. Guimarães ainda revela um pedido especial filha da apresentadora: que ela cuidasse da decoração. "Ela falou para a Eliana: 'Ai, eu quero que aquela moça que faz tudo lindo que faça para mim'. Olha que fofa."

A festa teve como tema a animação clássica Os 101 Dálmatas, e contou com peças inéditas do acervo de Guimarães, que cuidou da decoração do aniversário de 15 anos de Rafaella Justus. Além disso, o momento especial também teve a presença de uma artista fantasiada de Cruella, a vilã do filme.

Para a trilha sonora da festa, o grupo sueco ABBA, sucesso dos anos 1970, foi escolhido. "Ela ama dálmatas, ela é apaixonada pelo grupo ABBA. Começamos a tocar a festa inteira, mas quem escolheu o tema foi a Manu. Ela ama a Cruella."

A pequena usou um look inspirado na personagem, e o ambiente foi todo decorado para lembrar Londres, local em que o filme se passa. Eliana posou ao lado do marido, Adriano Ricco, e de Arthur, seu filho primogênito, fruto do relacionamento com João Marcelo Bôscoli.

Em seu Instagram, a apresentadora se declarou para a filha. "Foi dança, sem parar, e alegria. Manu brincou muito com os amiguinhos e seu lugar preferido foi a pista como vcs podem conferir no carrossel de fotos [risos]", escreveu.

