Vestido de Rafaella Justus quase não cabe em elevador: 'Mais de 5 kg'

Faltando poucos dias para sua grande festa de 15 anos, vestido de Rafaella Justus fica pronto e quase não cabe no elevador do prédio; veja

A festa de Rafaella Justus está chegando e um dos vestidos ficou pronto. Ao buscar a peça luxuosa, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus se surpreendeu com o tamanho e protagonizou um pequeno perrengue ao colocá-la no carro. Contudo, ela não sabia que o perrengue estava apenas começando.

Isso porque, ao levar o item para casa, a jovem precisou da ajuda do irmão mais velho, Ricardo Justus, o primogênito de Roberto Justus, que precisou de força para segurar cerca de 5 kg envoltos na capa protetora. A esposa dele, Fran Justus, gravou o momento e depois registrou sua reação ao ver o vestido.

"Meu irmão com cara de sofrimento carregando mais de 5 kilos de vestido", revelou que peça é pesada. É bom lembrar que esse é apenas um dos três looks que ela usará em sua festa, organizada por Andrea Guimarães, planejadora de eventos dos famosos e que exibiu um vídeo do projeto da celebração de 15 anos da jovem.

Nesta terça-feira, 27, Ticiane Pinheiro revelou que o sapato da festa de Rafaella Justus ficou pronto. Ao buscar o calçado feito sob medida, ela compartilhou o momento. Já a madrasta, Ana Paula Siebert, revelou que comprou uma sapatilha de R$ 5 mil para Vicky Justus usar no momento especial.

Mais detalhes da festa de Rafaella Justus

É bom lembrar que Roberto Justus ficou responsável pelos gastos da festa e Ticiane Pinheiro pelos vestidos e show da celebração. Na quinta-feira, 22, Rafaella Justus fez a última prova do vestido da valsa e ainda fez o ensaio da dança com padrasto, o jornalista Cesar Tralli, e o avô, Fernando Pinheiro.

Na última semana, a garota levou os pais para a degustação do banquete que será servido em sua festa. A adolescente ainda foi com Ana Paula Siebert, escolher as flores para a decoração do evento.

Cerca de 400 convidados foram convocados e receberam a caixa do convite, que é iluminada e tem o desenho de uma rosa. Quem recebeu pode retirar cada uma das pétalas da rosa para ver as informações sobre a festa.

Os vestidos de Rafaella Justus

Como já revelado por Rafaella Justus, ela terá três vestido para sua festa: um para a recepção, um para a valsa e outro para a balada do evento que promete ter shows. A parte dos looks e apresentações ficou por conta de Ticiane Pinheiro e o restante é de responsabilidade de Roberto Justus.

Nos últimos meses, a família deu alguns spoilers e a apresentadora da Record TV mostrou que elas visitaram o ateliê do profissional Vitor Zerbinato para desenhar um de seus três looks. Além dele, a adolescente foi com Ana Paula ao espaço do estilista Samuel Cirnasck, este que ficou responsável pelo vestido da valsa.

