Festa da filha de Eliana: veja detalhes do bolo, doces e lembranças de luxo

Com tema de 'Os 101 Dálmatas', festa da filha de Eliana teve decoração toda personalizada e detalhes de luxo impressionaram; confira as fotos

A festa da filha de Eliana, a pequena Manuela, de sete anos, foi um grande evento e os detalhes da decoração impressionaram. Nesta sexta-feira, 13, aconteceu a celebração em um buffet em Alphaville, em São Paulo, e a organizadora Andrea Guimarães surpreendeu com a concretização de mais um projeto.

Planejadora das festas dos famosos, a profissional, responsável pelos 15 anos de Rafaella Justus, impressionou ao realizar o pedido inusitado da herdeira da apresentadora com o diretor de TV Adriano Rico. A aniversariante pediu que Andrea fizesse sua festa com o tema da animação Os 101 Dálmatas e o resultado foi encantador.

No local foi montada uma decoração com as cores e elementos do filme. Um cenário com imagens de Londres, na Inglaterra, onde acontece a história foi confeccionado e os cachorros, de vários tamanhos, fizeram parte da mesa e também do espaço.

O bolo e docinhos foram feitos em preto e branco, imitando as pintas dos cães e a inicial de Manuela também foi colocada em alguns deles. Além de vários tipos gostosuras personalizadas, os convidados puderam levar para casa mais de uma lembrancinha.

Para o aniversário da filha de Eliana foram confeccionados chinelos, caixinhas e outros pacotes com as cores do evento e o tema. O nome da pequena foi gravado em tudo, assim como a sua idade. Vale ressaltar que ela e a apresentadora colocaram looks em preto e branco para combinarem com tudo o que foi feito.

Leia também:Filha de Eliana celebra aniversário de 7 anos com festão e tema inusitado

Veja os detalhes da festa da filha Eliana:

Fotos: Manuela Scarpa/Brazil News

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andrea Guimaraes (@andreaguima5)

Eliana chama a atenção ao fazer festa caseira para o filho

A apresentadora Eliana resolveu fazer a festa de seu filho mai velho, Arthur, em casa e colocar a mão na massa. Na rede social, a famosa compartilhou um vídeo mostrando como foi a preparação do evento e falou sobre a iniciativa de fazer os doces, decoração e mais para o evento.

Acostumada a contratar uma decoradora, buffet e tudo mais, a mais nova global resolveu colocar a família toda para realizar os preparativos. Fazendo brigadeiro, amarrando bexigas e preparando o espaço, a loira surgiu curtindo o momento bem familiar e caseiro. Veja mais aqui.