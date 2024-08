Virginia mostra penteadeira diferenciada do closet da filha e impressiona

No closet de Maria Alice, Virginia mostra penteadeira personalizada que foi colocada no ambiente para a pequena se arrumar com estilo; veja

A influenciadora Virginia Fonseca mostrou um detalhe do closet de sua filha mais velha com Zé Felipe, a pequena Maria Alice, de 3 anos, que adora se fantasiar. Ainda dando os últimos ajustes em sua nova mansão em Goiânia, a empresária revelou que chegou o espelho da penteadeira da primogênita.

A apresentadora do SBT então exibiu o item personalizado para a herdeira se olhar e se arrumar em grande estilo. No móvel, onde a menina pode guardar vários acessórios separados, foi colocado o espelho em formato de coelho.

Ao exibir o espelho com cabeça e orelhas do bichinho, Virginia Fonseca ainda mostrou a parede rosa com desenho de castelo, seguindo um tema de princesa e bem delicado. "Ainda tão chegando algumas coisas aqui! Inclusive esse espelho no closet da Maria Alice", compartilhou a loira.

Ainda nos últimos dias, ela mostrou que a brinquedoteca para os herdeiros também ficou pronta. Aos poucos, a empresária vem mostrando como são os cômodos de sua nova mansão em Goiânia. Ao exibir seu escritório, a loira impressionou com o tamanho da estante onde coloca os produtos de sua empresa. Já em sua suíte, ela surpreendeu com um frigobar diferenciado.

Grávida de seu terceiro filho com Zé Felipe, o primeiro menino que se chamará José Leonardo, a influenciadora deu ums spoiler recentemente do quarto do bebê. A famosa deixou escapar o tema escolhido para o ambiente.

