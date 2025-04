Filho caçula de Virginia Fonseca rouba a cena nas fotos do aniversário da mãe

A influenciadora digital Virginia Fonseca postou algumas fotos para comemorar o seu aniversário de 26 anos, e José Leonardo roubou a cena

Virginia Fonseca completou 26 anos de vida neste domingo, 6. Para comemorar a data especial, a influenciadora digital compartilhou uma sequência de cliques em que aparece ao lado de seu bolo de aniversário.

Nas fotos postados em seu perfil oficial, a aniversariante aparece fazendo várias poses com um look estiloso: uma calça marrom, uma blusa branca e com o cabelo preso. Ela escolheu um bolo de três andares, decorado com muitas cerejas.

Em um dos cliques, José Leonardo, o filho caçula de Virginia que está com seis meses, acabou roubando a cena ao tentar pegar o bolo. "Arrasta para o lado e veja um goido querendo comer o bolo", brincou a artista, que também é mãe de Maria Alice, de três anos, e de Maria Flor, de dois. Os três são frutos de seu casamento com o cantor Zé Felipe.

Depois, a influencer celebrou o novo ciclo. "Viva meus 26 anos!!! Agora estou mais perto dos 30 do que dos 20… começo me preocupar ou ainda ta cedo?! Kkkkk brincadeiras a parte, nesse novo ciclo que se inicia peço a Deus muita saúde, paz, sabedoria, amor e sucesso. Que seja um ano de muitas bençãos e felicidades, amém", completou.

Mais cedo, Virginia ganhou uma homenagem especial de Zé Felipe. O cantor compartilhou uma sequência de cliques em que aparece com a amada e os filhos deles, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, e escreveu uma mensagem. "Linda, hoje é teu dia! Obrigado por nossos filhos abençoados e por tudo o que somos juntos. Eu amo você, Virginia! Feliz aniversário, minha gata", falou o artista.

Virginia Fonseca ganha festa de aniversário surpresa com tema diferentão

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais neste domingo, 6, para mostrar que ganhou uma festa de aniversário surpresa para comemorar seus 26 anos de vida. A comemoração, que teve como tema o filme 'Shrek', aconteceu na noite deste último sábado, 5.

"Sobre ontem: recebi uma festa surpresa cheia de amor e carinho!! Muito grata por tudo e por todos os envolvidos, vocês são especiais na minha vida, amo vocês muito!! (Faltando pessoas no carrossel, mas estão no meu coração)", escreveu ela na legenda da publicação. Veja as fotos!

