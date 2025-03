Virginia se surpreende ao encontrar animal em sua mansão: 'Moramos em um zoológico'

A influenciadora digital Virginia Fonseca se surpreendeu ao encontrar novos "invasores" em sua mansão e na do cantor Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca se surpreendeu ao encontrar novos "invasores" em sua mansão. Na manhã deste sábado, 29, ela usou as redes sociais para compartilhar que um lagarto gigante apareceu em sua residência e na do cantor Zé Felipe.

No registro compartilhado, o bicho aparece no meio dos brinquedos dos filhos do casal, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de seis meses. "Saga: moramos em um zoológico", disse ela ao mostrar o momento.

Outros visitantes

Vale lembrar que esse não é o primeiro bicho que aparece na casa da família. Em agosto do ano passado, logo após se mudar com a família para sua nova mansão em Goiânia, Virginia Fonseca compartilhou que cobras estavam aparecendo no local.

Já em outubro, ela compartilhou que encontrou raposas na mansão. Ela relatou que comprou galinhas para afastar as cobras, contudo, as novas moradoras acabaram atraindo as raposas. Virginia Fonseca então mostrou seu desespero ao não saber mais o que fazer, pois, cada bicho atrai um novo "visitante".

"Apareceu cobra, duas ou três, três cobras, falamos assim: 'vamos comprar galinha, né?', fomos lá compramos pras cobras. Aí gente o que tá aparecendo agora? Raposa pra comer as galinhas, daqui a pouco tá aparecendo onça pra comer a raposa, daqui a pouco tá aparecendo algum animal pra comer a onça, eu não sei mais o que eu faço", contou ela na época.

Já a casa de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, já recebeu a visita de uma onça."A Lu, lá de Mangaratiba, me mandou um vídeo de um 'leopardo', leopardo, não! Uma pantera, uma onça preta dentro do jardim da casa de vocês", contou a mãe da influencer e empresária, Margareth Serrão, à filha e ao gênro em um momento descontraído da família.

Veja a foto do lagarto:

Virginia mostra lagarto em casa - Foto: Reprodução/Instagram

Leia também: Virginia Fonseca se declara para o marido e o filho: 'Homens da minha vida'