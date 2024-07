Virginia choca ao mostrar tamanho de móvel de seu escritório em mansão

Em sua nova mansão, Virginia choca ao revelar como é seu novo escritório; empresária colocou móvel gigantesco e recheado de produtos

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Goiânia ficou pronta nesta segunda-feira, 29, após três anos de obra. Na rede social, a influenciadora digital impressionou ao compartilhar um vídeo exibindo um pouco como é seu novo lar com o cantor.

Aos poucos, a apresentadora do SBT está revelando com mais detalhes como são os ambientes e chocou ao mostrar como ficou seu novo escritório. Com tons de rosa, o local foi decorado com cadeiras luxuosas e uma estante gigantesca.

O móvel até o teto, com vários nichos, prateleiras e gavetas, foi recheado com produtos da empresa da famosa. Virginia Fonseca então impressionou ao gravar um pouco do local, que recebeu um toque moderno com um quadro colorido.

É bom lembrar que a mansão da empresária com Zé felipe tem sete suítes, uma para cada um de seus três filhos, para a mãe dela, Margareth Serrão, e uma para seu assessor e amigo, Herbert Gomes. Sobrou somente um quarto para hóspedes, por isso, Virginia contou que está construindo mais coisas no lote ao lado.

Nesta segunda-feira, 29, o funcionário da famosa ficou emocionado ao conhecer seu novo quarto. A apresentadora ainda recebeu Poliana Rocha e Leonardo para um jantar e o cantor deu o que falar ao sair cambaleando do local.

Confira o escritório da mansão de Virginia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Poliana Rocha reage ao ver Leonardo saindo cambaleando da mansão de Virginia

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Goiânia ficou pronta nesta segunda-feira, 29, e o casal inaugurou o lar com um jantar para a família. Os famosos receberam Poliana Rocha e Leonardo no lar e o cantor divertiu ao sair cambaleando do local.

Acostumado a beber cerveja, o sertanejo foi gravado pela nora deixando sua casa quase caindo das escadas. Segurando o amado, Poliana Rocha o levou embora e depois reagiu ao ver um vídeo do momento viralizando na web. Veja mais do momento aqui.