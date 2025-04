BBB 25: Diego, João Gabriel e Vitória disputam o 14º paredão da temporada

Depois da eliminação de Daniele do BBB 25, Maike se torna o líder. E o paredão é formado com a presença de Diego Hypolito, João Gabriel e Vitória Strada

A noite deste domingo, 6, foi repleta de emoções na casa do BBB 25, da Globo. Para começar, a ginasta Daniele Hypolito foi eliminada do reality show com 50,37% dos votos do público. Logo depois, Maike se tornou o líder. Enquanto isso, Diego Hypolito, João Gabriel e Vitória Strada estão no paredão. Saiba como foi a formação da berlinda.

Prova do líder

Na Prova do Líder da rodada, os participantes tiveram que cumprir a prova em duplas. Cada dupla se dividiu em duas tarefas: uma pessoa abriu os cadeados que liberavam as portas e a outra pessoa percorria os obstáculos. A prova teve 3 portas, que eram abertas pelos cadeados e davam acesso aos obstáculos. A dupla vencedora foi quem cumpriu o circuito no menor tempo possível. As duplas eram: Diego Hypolito e Vitória Strada; Maike e Renata; Delma e Guilherme; João Gabriel e Vinicius; E, Maike e Renata venceram a primeira etapa.

Na segunda etapa da Prova do Líder, Maike e Renata duelaram na sorte. Eles tiveram que abrir uma bolsa e encontrar o card premiado. O campeão foi Maike, que se tornou o líder mais uma vez no jogo .

Formação do paredão

Na formação do paredão do BBB 25, o líder Maike indicou Diego Hypolito para a berlinda. "A minha indicação é ele por conta de tudo o que já passamos aqui", disse ele. Na sequência, os participantes fizeram a votação no confessionário e os dois mais votados foram João Gabriel e Vitória Strada.

O paredão da rodada é triplo com Diego, João Gabriel e Vitória, e uma pessoa vai deixar a casa na terça-feira, 8.

Saiba quem votou em quem:

Diego votou em João Gabriel

João Pedro votou em Vitória

Delma votou em João Gabriel

Renata votou em Vitória

Vitória votou em João Gabriel

Guilherme votou em João Gabriel

João Pedro votou em Vitória

Vinicius votou em João Gabriel

