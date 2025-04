BBB 25: Tadeu dá bronca em Daniele no discurso: ‘Fim da picada'

No discurso de eliminação deste domingo, Tadeu Schmidt quebra o protocolo ao dar bronca ao vivo em Daniele Hypolito por causa de atitude no jogo

O apresentador Tadeu Schmidt usou o discurso de eliminação do 13º paredão do BBB 25, da Globo, para dar uma ‘bronca’ em Daniele Hypolito por causa de uma atitude dela na rodada. Ele chamou a atenção dela por ter se oferecido para ir ao paredão e ser eliminada por causa disso. Dani deixou o reality show na noite deste domingo, 6, com 50,37% dos votos ao enfrentar Maike e João Pedro na berlinda.

No discurso, Schmidt deu sua opinião sobre Daniele ter se oferecido para ser a indicação de Maike e Delma - eles tiveram que entrar em consenso para indicar uma pessoa para o paredão como consequência da prova do líder. “ Mas, se oferecer para o Paredão não foi exagero, não? De onde vinha a certeza que Diego iria para o Paredão? O "sacrifício" da Dani tirou da Delma o peso de um dilema importantíssimo. A gente quer ver isso no BBB: como as pessoas reagem em momentos dramáticos? ”, afirmou ele.

E completou: " Se numa situação do mundo real um gesto como esse costuma ser visto como nobre, aí dentro costuma ser visto como o fim da picada. Diego já foi para vários paredões e está ai firme, construindo vários castelos... E se hoje você saiu, Dani, o Diego vai continuar correndo risco de ir para o Paredão. E pior: sem você por perto".

Leia o discurso completo de Tadeu Schmidt para eliminar Daniele:

"Muito bem, chegou a hora. Quando eu terminar, seremos nove. E como é interessante chegar, a essa altura do campeonato, com um Paredão tão imprevisível. Quem chega mais forte? Dani voltou do Paredão que eliminou a Gracyanne. Maike voltou do Paredão que eliminou a Aline. João Pedro sequer foi ao Paredão. Como avaliar as forças? Maike, você tem sido tão direto nos últimos dias, que eu vou ser direto com você: para falar nesse Paredão, eu preciso focar no João Pedro e na Dani. Esse é o Paredão de duas pessoas que encantam pelo amor que entregam ao irmão: Dani pelo Diego, João Pedro pelo João Gabriel", afirmou.

"Eles tem cumplicidade total. Tem o mesmo ofício aqui no mundo real e são exemplos de amor fraternal, tanto os irmãos Hypolito, quanto os irmão Siqueira Castro. Dani e Diego tem uma relação muito peculiar. Dani tenta falar, Diego não ouve. Dani reclama, Diego dá risada. Dani fica brava, Diego pede desculpas. Dani vai para prova, Diego incentiva, Dani erra, Diego fica bravo, Dani fica amoada, Diego pede desculpas. Mas, acima de tudo, se Diego enfrenta algum problema, Dani esquece o mundo e parte para socorrer o irmão. É lindo, fruto de uma longa história de amar e cuidar", completou.

"Mas, se oferecer para o Paredão não foi exagero, não? De onde vinha a certeza que Diego iria para o Paredão? O "sacrifício" da Dani tirou da Delma o peso de um dilema importantíssimo. A gente quer ver isso no BBB: como as pessoas reagem em momentos dramáticos? Se numa situação do mundo real um gesto como esse costuma ser visto como nobre, aí dentro costuma ser visto como o fim da picada. Diego já foi para vários paredões e está ai firme, construindo vários castelos... E se hoje você saiu, Dani, o Diego vai continuar correndo risco de ir para o Paredão. E pior: sem você por perto. Depois de você se oferecer para o Paredão, por que a Dani não seria eliminada hoje? O João Pedro teria motivos mais importantes? Algo que escapa ao entendimento ou conhecimento de vocês? Algo que vitrine do shopping não foi capaz de revelar?", opinou.

"Como é que pode? João Pedro é tão querido que só levou um voto durante a temporada inteira. Os próprios adversários destacam como ele é legal. A própria Dani apostou no João Pedro para o Top 5 e ressaltou as suas qualidades. Para quem não está acostumado em ver a convivência entre gêmeos idênticos, ver João Pedro e João Gabriel é muito curioso, como se um fosse pedaço do outro, com liberdade total para questionar, brigar até, com a certeza de que o amor continua incondicionalmente, aconteça o que acontecer. Quantas vezes um já disse que o outro é a pessoa mais importante do mundo, a pessoa mais amada do mundo? E a brincadeira do narizinho, então, a gente nunca tinha visto nada parecido. Mas depois de mais de 80 dias, a gente não vê mais como se fosse uma pessoa dividida em dois corpos", disse.

"A gente enxerga o que faz o João Pedro ser ele mesmo, não apenas o gêmeo do João Gabriel. A pintinha no nariz, a cicatriz na testa, as tatuagens no braço direito e, acima de tudo, o jeitinho, mesmo. A gente identifica as diferenças de personalidade. E embora muito próximos, dividindo o mesmo DNA, cada um escreve a mesma história. Coube ao acaso que os dois disputassem, entre eles, a final de uma Prova do Anjo. João Pedro venceu, botou Vitória no Monstro, discutiu com ela, Vitória virou Líder, mandou João Pedro para o Paredão e aqui estamos nós, nesse momento decisivo na história do João Pedro, sem participação do irmão. Individualidade vale para os irmãos evale para os grupos também. Desde que a casa foi partida em dois grupos, primeiro saiu Aline de um lado, depois saíram Eva e Vilma do outro. A Eliminação de hoje mostra o quê? A força de um grupo ou apenas a trajetória de um indivíduo? Vai ser estranho olhar para o seu irmão e não ver você por perto. Quem sai hoje é você, Dani", finalizou.