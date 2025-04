BBB 25: Daniele Hypolito é eliminada no 13º paredão

Nas últimas semanas de jogo no BBB 25, Daniele Hypolito é eliminada em paredão contra João Pedro e Maike após se oferecer para ir para a berlinda

Na noite deste domingo, 6, a casa do BBB 25, da Globo, perdeu mais um participante. A ginasta Daniele Hypolito foi eliminada do jogo ao enfrentar o paredão contra João Pedro e Maike.

Ela saiu do jogo com 50,37% dos votos do público e deixou o irmão, o ginasta Diego Hypolito, dentro do confinamento.

Vale lembrar que Daniele foi parar no paredão ao se oferecer para ser a indicação em consenso de Delma e Maike na formação do paredão.

O Big Brother Brasil 25 está na reta final. O jogo termina no dia 22 de abril.

Relembre como foi a formação do 13º paredão:

O 13º paredão do BBB 25, da Globo, é disputado por Daniele Hypolito, João Pedro e Maike. Os três disputam os votos do público para continuarem no jogo e um deles será eliminado no domingo, 6. Saiba como foi a formação da berlinda:

O anjo da semana é João Gabriel e ele tem o poder autoimune na rodada. Logo depois, a líder Vitória Strada indicou João Pedro para o paredão. “Ele já tinha me colocado no paredão na liderança dele com justificativas que eu não concordei. E na última semana me colocou no monstro”, disse ela.

Na sequência, Delma e Maike foram ao confessionário para darem um voto em consenso como consequência da Prova do Líder. Juntos, eles indicaram a Daniele Hypolito para o paredão. “A gente conversou ao longo do dia e tentamos entrar em um consenso para os dois lados. Eu sei que é um peso enorme pra a Del, mas optamos por escolher ela”, disse o brother.

Por fim, os participantes fizeram a votação da casa no confessionário e o mais votado foi Maike.