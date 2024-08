Virginia Fonseca mostra brinquedoteca de nova mansão finalizada

Após últimos ajustes, Virginia Fonseca mostra as filhas se divertindo em sua nova brinquedoteca na mansão para onde se mudaram; veja

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Goiânia está recebendo alguns toques finais. Nesta sexta-feira, 16, a influenciadora digital mostrou que a brinquedoteca dos filhos ficou pronta e que as herdeiras, Maria Alice e Maria Flor, já estão aproveitando.

O local foi montado com móveis combinando com a casa, mas recebendo alguns detalhes infantis como a cor azul no escorregador que acaba em uma piscina de bolinhas transparentes. Além de uma casinha, no local foram colocados vários brinquedos, cozinha de madeira, urso e até flores.

Não perdendo tempo, as meninas voltaram das escola e logo foram ao local desfrutar das novidades. "A brinquedoteca ficou pronta e ninguém quer descer no escorrega", disse Virginia ao dizer que as Marias não queriam usar o brinquedo, que é o diferencial no ambiente interno, porque ainda há um local externo para elas se divertirem.

Aos poucos, a esposa de Zé Felipe vem mostrando como são os cômodos de sua nova mansão em Goiânia. Ao exibir seu escritório, a loira impressionou com o tamanho da estante onde coloca os produtos de sua empresa. Já em sua suíte, ela surpreendeu com um frigobar diferenciado.

