Ticiane Pinheiro mostra comemoração do aniversário da cunhada: 'De um jeito diferente'

A apresentadora Ticiane Pinheiro postou fotos da comemoração do irmão da sua cunhada, Isabella Tralli, e prestou uma bela homenagem

Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua cunhada, Isabella Bariani Tralli, que completou mais um ano de vida neste domingo, 6.

Além de mostrar a família reunida para celebrar o aniversário da cunhada, a mulher do jornalista César Tralli contou que as duas descobriram que são craques no futebol. A apresentadora postou uma foto das duas uniformizadas para jogar bola e brincou sobre a descoberta do novo talento delas.

"Cunhadinha, amei nosso finde comemorando mais um ano de vida seu e de um jeito bem diferente! Descobrimos que somos jogadoras de futebol natas", comentou ela ao abrir o álbum de fotos da comemoração.

Ticiane também mostrou Isabella apagando as velinhas ao lado da afilhada, Manuella, do marido, Frederico Tralli, do filho, Frederico, César Tralli, do ex-jogador Caio Ribeiro, e outros amigos. "Feliz Aniversário com muita saúde, muitas viagens, sucesso no trabalho, amor e felicidades. Te amo", declarou a famosa.

Ticiane Pinheiro comete gafe ao tentar fazer surpresa com dente da filha

A apresentadora Ticiane Pinheiro cometeu mais uma gafe ao tentar fazer uma surpresa para sua filha com César Tralli, a pequena Manuella Pinheiro Tralli, de cinco anos. Dessa vez, a famosa acabou se atrapalhando ao tentar fingir que a fada do dente apareceu no quarto da herdeira.

Nesta última terça-feira, 01, a loira postou um vídeo exibindo como caiu o primeiro dente da garota e, um dia depois, nesta quarta-feira, 02, publicou um relato contando que cometeu uma gafe ao tentar deixar um presente para Manu.

Ticiane, então, relatou o que aconteceu. Ela disse que pediu para uma amiga comprar um presente e que deixou o mimo com a caixinha onde guardava os dentes em cima do pacote. Ao acordar e ver que o dente ainda estava lá, a pequena não acreditou que tinha sido a fada do dente que deixou o embrulho. Confira o relato!

