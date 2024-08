Virginia se desespera ao ter que medicar a filha de forma drástica: 'Força'

Com as duas filhas doentes, Virginia se desespera ao ter que mudar o medicamento de Maria Alice por injeção; veja o que aconteceu

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, estão doentes e até passaram a virose para a mamãe, que está na reta final da gestação de José Leonardo. Nesta terça-feira, 27, a influenciadora então atualizou como está com as herdeiras em casa e revelou uma questão que terá que enfrentar.

A apresentadora do SBT então pediu que os seguidores enviassem boas energias para ela, pois, terá que dar injeção na mais velha. Isso mesmo, após a primogênita não aceitar o medicamento via oral, agora, ela terá que receber o remédio de maneira mais difícil.

"Gente... me desejem sorte e força, por favor. Maria Alice tava gorfando com o remédio e ela precisa tomar por mais uns dias! Tivemos que trocar pro injetável, três dias de injeção", contou o que houve. "Rindo de desespero", desabafou.

Mesmo doentes, as filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe continuam aprontando em casa. Afastadas da escola, as meninas encantaram ao formarem uma dupla musical. O momento foi compartilhado pela mãe na rede social.

Virginia Fonseca chora com atitude da filha com a irmã

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou um momento único de suas filhas com Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor. Na quarta-feira, 21, a apresentadora do SBT postou um vídeo da reação que a caçula teve com a irmã mais velha ao chegar da escola e encantou os internautas.

Isso porque, a mais nova mostrou ser apaixonada por Maria Alice ao perguntar por ela logo ao chegar em casa. Após se acostumar em um dia com a rotina da escola, Maria Flor chegou contente para abraçar a irmã, que faltou no colégio por estar doente.

"Nesses momentos que eu percebo que fiz a melhor escolha! Eu amo vocês e amo o jeito que vocês se amam. Floflo chegou da escola e a primeira pessoa que ela perguntou foi da Maria Alice, a Maria ouviu e abriu os braços p ela dar um abraço e ela foi correndo, eu não to chorando não, magina", disse emocionada. Veja o vídeo do momento emocionante aqui.