Eliezer abre o coração ao falar sobre missão religiosa: 'É transformador'

Eliezer usou as redes sociais neste domingo, 6, para falar sobre uma experiência transformadora que viveu. O influenciador digital e ex-BBB passou quatro dias em uma missão religiosa na montanha pela saúde do filho caçula, Ravi, de quatro meses, fruto de seu relacionamento com Viih Tube.

No começo do relato, ele contou que não planejava ter filhos e relembrou quando falou isso após uma dinâmica no BBB. "Eu passei 32 anos acreditando em coincidências. Eu nunca tinha assistido e nunca quis entrar no BBB, eu nunca quis ser pai, eu nunca quis ter uma casa porque eu sempre acreditei que nasci pra ser "do mundo". Ai "sem querer" eu entro no BBB, dos 22 participantes uma menina chamada Viih Tube se interessa por mim de primeira e deixa isso publico", começou.

"Eu vivi 7 monstros no programa e um deles eu tinha que cuidar de um boneco bebê e ao vivo quando o Tadeu me pergunta se eu queria ser pai eu falo "Deus me livre" … eu sou eliminado em um domingo e adivinha a primeira pessoa que eu conheço sem querer em um aeroporto pela "coincidência" do destino? Viih Tube. E olha só que "coincidência", ela engravida 2 meses depois disso… quer uma coincidência ainda maior? A Lua nasceu no mesmo domingo EXATAMENTE 365 dias (1 ano) depois que eu falei ao vivo "Deus me livre ser pai". Uma história de novela, eu sei", recordou.

Depois, Eliezer falou sobre o problema de saúde do filho. "Ai o Ravi nasce, essa menina Viih Tube, que agora é uma mulher, tem complicações, uma hemorragia por 17 minutos. 2 dias antes disso, eu passo por cateterismo de emergência, com 15 dias de vida nosso Ravi é internado por 19 dias com uma doença que tem uma taxa mortalidade desesperadora, mas os médicos não sabem explicar o caso dele com clareza, porque ele clinicamente está PERFEITO, temos um bebê saudável com um diagnóstico gravíssimo… nesse momento não tem como você acreditar em coincidência, ela cai por terra. Nem forças eu tinha pra isso."

O ex-BBB contou que nesse período ele se converteu e fez um pedido para Deus. "Aceitei Jesus em um domingo, Ravi teve alta 4 dias depois. Na minha oração, eu supliquei para Deus salvar meu Filho e disse que "em troca" eu faria TUDO o que Ele pedisse. E eu estou aqui fazendo, buscando está mais próximo Dele, vivendo sob a graça Dele. Subi a montanha e tive mais um encontro com Ele, se todos soubessem o quanto é transformador quando Ele se mostra pra você. E não é sobre religiosidade, é sobre o amor de Deus", afirmou.

Por fim, Eliezer também falou sobre as críticas que recebeu após contar que se converteu. "Eu sei que muita gente critica, duvida e debocha da nossa escolha e conversão, mas quando você vive o sobrenatural de Deus, não tem como continuar vivendo igual. Não tem como eu olhar pra minha vida e falar que tudo foi uma coincidência, não é mesmo?", finalizou o influencer, que também é pai de Lua.

Viih Tube e Eliezer se batizam em igreja evangélica

Em fevereiro, Viih Tube usou as redes sociais para dividir um momento especial com seus seguidores. A ex-BBB e influenciadora digital mostrou que ela e o marido, o também ex-BBB e influenciador digital Eliezer, foram batizados na água em uma igreja evangélica.

"Um dos melhores dias das nossas vidas! Nascemos de novo! Te entregamos tudo Deus! Nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, nossa família, use a gente da forma que o senhor quiser! Será uma honra ser seus escolhidos! Obrigada pelo o que fez pelo nosso filho, sabemos que foi você", escreveu a famosa na legenda. Confira a publicação!

