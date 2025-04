Amado Batista revela como é a decoração do seu quarto de casal com a esposa

Recém-casado, o cantor Amado Batista abre as portas do seu quarto de casal em fotos com a esposa para mostrar como é a decoração do local

O cantor Amado Batista e a esposa, Calita Franciele, renovaram a decoração do quarto do casal na casa deles. Recém-casados, eles trocaram o enxoval após o casamento e mostraram o resultado para os seguidores nas redes sociais.

A cama do casal foi personalizada com as iniciais deles em um conjunto de roupa de cama em tons terrosos. Nas fotos, os dois mostraram orgulhosos como ficou a decoração do ambiente íntimo deles.

Vale lembrar que o casamento de Amado e Calita aconteceu em março de 2025.

Como foi o casamento?

A cerimônia religiosa foi realizada em uma fazenda do artista, localizada em Cocalinho, no Mato Grosso. O casal já havia oficializado a união no civil na última quinta-feira, 13.

Para subir ao altar, Calita usou um vestido branco volumoso e sem alças. A moça ainda trocou o modelito por um mais justinho para conseguir curtir a festa de maneira mais confortável. Amado Batista, por sua vez, escolheu um terno elegante em tom de azul claro e uma camisa social branca.

Nas imagens publicadas pela esposa do cantor nas redes sociais, também foi possível notar detalhes da decoração. O bolo do casal, por exemplo, contou com seis andares. O doce ainda foi personalizado com as mesmas flores que estavam no buquê da noiva.

Vale lembrar que Amado Batista e Calita Franciele estão juntos desde meados de junho do ano passado, mas só assumiram publicamente o romance nas vésperas do Natal. Na ocasião, após ser questionada pelo público sobre a relação com o cantor, a jovem confirmou a relação e contou que estava apaixonada.

