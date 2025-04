Nathalia Valente e Yuri Meirelles descobrem sexo do primeiro filho

Nathalia Valente e Yuri Meirelles, ex-participantes de 'A Fazenda 15', realizaram um chá de revelação para descobrir o sexo do primeiro filho

Nathalia Valente e Yuri Meirelles, ex-participantes do reality A Fazenda 15, da Record TV, descobriram o sexo do primeiro bebê que estão esperando.

Nas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou fotos e vídeos com os detalhes do chá revelação, que contou com a presença dos familiares e amigos. O local do evento foi decorado com muitas bexigas brancas, ursinhos e flores.

Os papais surgiram usando looks claros: Yuri optou por uma camisa branca e uma calça, enquanto Nathalia surgiu com um vestido longo branco, que destacou a barriguinha. "Estamos ansiosos para saber se vai vir um menino ou uma menina!!! Já já vamos descobrir", contou a famosa ao mostrar os primeiros detalhes do chá revelação.

Depois, Nathalia e Yuri publicaram o vídeo do momento em que descobriram se seriam pais de um menino ou uma menina. Na gravação, os dois aparecem de mãos dadas e após uma contagem regressiva, uma fumaça azul revelou que os dois terão um menino. "Estamos te esperando com muito amor", afirmou a mamãe.

Confira:

Como foi o anúncio da primeira da gravidez?

A influenciadora digital Nathalia Valente e o noivo, Yuri Meirelles, surpreenderam o público no dia 25 de março ao anunciarem que serão papais! Ex-participantes de 'A Fazenda 15', da Record TV, o casal iniciou o romance dentro do reality show e seguiram juntos após o confinamento.

A novidade foi revelada por meio de um vídeo emocionante publicado nas redes sociais. Nas imagens, Nathalia e Yuri aparecem juntos em uma praia e, ao final do registro, a influenciadora exibe a barriguinha de grávida. "Da noite pro dia tudo mudou. Agora, com o coração transbordando de amor, compartilhamos com vocês o início da nossa maior e mais bonita aventura", declarou a ex-A Fazenda no vídeo compartilhado. Em seu perfil oficial, Nathalia Valente contou mais detalhes sobre a nova fase de sua vida. Confira!

