Virginia Fonseca revela tema escolhido para quarto do filho

Na reta final da terceira gestação, Virginia Fonseca revela qual foi o tema escolhido para a decoração do quarto de José Leonardo

Faltando poucas semanas para a chegada de José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca revelou qual foi o tema escolhido para o quarto do caçula na mansão onde vivem em Goiânia. Nesta sexta-feira, 23, a empresária milionária então deu um spoiler de como será a decoração do ambiente.

Segurando um cavalo em dourado, a apresentadora do SBT deixou escapar que o epaço do bebê terá o animal como tema. Além do enfeite luxuoso, a famosa mostrou que o teto também tem o desenho do bicho.

Ao exibir o objeto em suas mãos e com as unhas com as iniciais de seus amores, Virginia Fonseca ainda deixou sair por trás que as paredes têm papel com estampa xadrez, seguindo um estilo meio sertanejo família de Leonardo, mas com um toque de luxo, assim como os outros ambientes de sua residência.

É bom lembrar que José Leonardo tem previsão de nascimento para setembro. Virginia Fonseca e Zé Felipe já são pais de Maria Alice e Maria Flor. Nesta quarta-feira, 21, a empresária se chocou ao acordar com um sintoma intenso da gestação.

Virginia se choca ao ver a mãe e Zé Felipe 'destruindo' decoração da casa

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Goiânia ficou pronta na última semana e a famosa vem mostrando alguns detalhes luxuosos da casa. Com decoração deslumbrante, os ambientes foram todos pensados por profissionais e a influenciadora digital ficou em choque ao ver algumas mudanças que a mãe, Margareth Serrão, e o marido fizeram em alguns locais.

Incrédula ao ver duas cadeiras de ambientes internos na varanda, a apresentadora do SBT questionou a mãe sobre a alteração que ela fez no local. Virginia Fonseca então alertou Margareth sobre os móveis não combinarem com o cômodo. Saiba mais aqui.