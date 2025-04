Bella Campos curte passeio de barco e fãs reagem: 'Gastando o dinheiro da mãe'

A atriz Bella Campos está na novela 'Vale Tudo' e sua personagem vendeu a casa da família e fugiu com o dinheiro para o Rio de Janeiro

Bella Campos chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste domingo, 6, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza.

Nos cliques, a atriz aparece ostentando seu corpo escultural ao surgir usando um biquíni preto e branco durante um passeio de barco. "Eu mergulho", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Além da beleza, os fãs de Bella não perderam a oportunidade de compará-la a Maria de Fátima, sua personagem na novela Vale Tudo, da TV Globo. É que a vilã da novela das 21h vendeu a casa da família sem contar à mãe, Raquel (Taís Araújo), e fugiu com o dinheiro para o Rio de Janeiro.

"Com dinheiro da casa da mãe fica fácil ter essa vida", brincou uma seguidora. "Passeando de barco com o dinheiro que roubou da própria mãe e tá achando bonito ainda?", escreveu outro. "Luxando com o dinheiro da casa que ela vendeu", afirmou uma fã. "Tirou o domingo pra gastar o resto do dinheiro da casa, né?", falou mais uma. "Gastando o dinheiro da sua mãe, qur bonito", disse uma internauta.

Bella Campos comenta sobre trabalho em Vale Tudo e relembra momento difícil

A atriz Bella Campos se prepara para um dos maiores desafios de sua carreira: Interpretar Maria de Fátima em Vale Tudo, novela que estreia em breve na Rede Globo.

"A vontade que tenho de fazer essa novela é similar à vontade que a Maria de Fátima tem de conquistar o que quer. Nossos objetivos são diferentes, mas admiro o foco e a obstinação que ela tem", disse a atriz em entrevista para a Marie Claire.

Recentemente, a famosa diminuiu sua presença nas redes sociais para focar no trabalho e não se importou com as críticas que recebeu ao ser anunciada para o papel. "Mais importante do que ficar batendo cabeça com o que está sendo dito é focar no trabalho, no que eu posso oferecer para o público". Saiba mais!

