Louças e panelas de nova mansão de Virginia têm valor de joias; veja

Mesa cara! Taças, pratos, bandejas e outros itens da nova mansão de Virginia são de alto valor; veja quanto custaram algumas das louças

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe é puro luxo. Além da área extensa, diversos espaços e comodidades, até os itens menores chamam a atenção. Dessa vez algumas louças colocadas na mesa da sala de jantar que roubaram a cena com seu alto preço.

Segundo notado pelo Instagram Segue a Cami, a apresentadora do SBT apareceu segurando uma taça que custa R$ 540 cada. Além do objeto nada simples, na mesa da famosa apareceram pratos rasos de R$ 290 cada e travessas de R1.300 cada.

E os acessórios "baratinhos" da cozinha de Virginia Fonseca não param por aí. Ao mostrar o banquete disponível no almoço, a empresária exibiu as comidas em panelas e travessas que custam de mil a três mil reais cada.

Aos poucos, a esposa de Zé Felipe vem mostrando como são os cômodos de sua nova mansão em Goiânia. Ao exibir seu escritório, a loira impressionou com o tamanho da estante onde coloca os produtos de sua empresa. Já em sua suíte, ela surpreendeu com um frigobar diferenciado.

Com mais de 48 milhões de seguidores, a influenciadora tomou um susto nesta quarta-feira, 14, ao não conseguir acessar seu Instagram. No último domingo, 11, ela impressionou ao mostrar a festa de Dia dos Pais que organizou em sua residência.

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Goiânia ficou pronta na última semana e a famosa vem mostrando alguns detalhes luxuosos da casa. Com decoração deslumbrante, os ambientes foram todos pensados por profissionais e, na segunda-feira, 05, a influenciadora digital ficou em choque ao ver algumas mudanças que a mãe, Margareth Serrão, e o marido fizeram em alguns locais.

Incrédula ao ver duas cadeiras de ambientes internos na varanda, a apresentadora do SBT questionou a mãe sobre a alteração que ela fez no local. Virginia Fonseca então alertou Margareth sobre os móveis não combinarem com o cômodo. Saiba mais aqui.