Mãe de Virginia mostra como são as acomodações dos funcionários na mansão

Em grande mansão onde vive com Virginia Fonseca e Zé Felipe, mãe de Virginia mostra como é o espaço destino aos colaboradores da casa

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, mostrou nesta quinta-feira, 29, como é o espaço destinado aos funcionários da mansão onde vivem em Goiânia. Em sua rede social, ela gravou os ambientes dos colaboradores e o que é oferecido para eles.

Uma cozinha completa, com uma grande mesa, armários e geladeira são disponibilizados aos indivíduos que trabalham com a família. No momento em que Margareth passou pelo local, cerca de cinco pessoas estavam por lá almoçando.

Na mesa, a mãe da apresentadora do SBT mostrou que o almoço estava sendo servido em diversas panelas e refratários. Além da cozinha, a sogra de Zé Felipe aindou mostrou que eles têm um quarto com cama e ar condicionado para descansarem.

É bom lembrar que a empresária tem algumas babás para ajudar nos cuidados com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, que acompanham as pequenas no dia a dia e em viagens. Além disso, a famosa conta com pessoas que preparam as refeições para a família, motorista para levar as herdeiras para a escola e muitos outros para auxiliarem no funcionamento da mansão em Goiânia, propriedade que conta com academia, jardim, piscina e muitos outros espaços.

Aos poucos, a esposa de Zé Felipe vem mostrando como são os cômodos de sua nova casa. Ao exibir seu escritório, a loira impressionou com o tamanho da estante onde coloca os produtos de sua empresa. Já em sua suíte, ela surpreendeu com um frigobar diferenciado.

