Ex de Davi Brito, Mani Reggo vive novo romance com cantor; saiba quem é

A empreendedora Mani Reggo, ex-namorada de Davi Brito, estaria vivendo um novo relacionamento com um cantor baiano, diz portal

Ao que tudo indica, Mani Reggo está apaixonada novamente! Solteira desde o fim da relação com o ex-BBB Davi Brito, a empreendedora estaria vivendo um romance com Miller Ramos, vocalista do grupo Terra Samba. As informações são do portal LeoDias.

Segundo pessoas próximas do novo casal, Mani e o cantor baiano se conheceram em fevereiro deste ano, através de uma amiga em comum. O primeiro encontro entre os dois teria acontecido em um show de Psirico, pouco antes do Carnaval.

Na noite de sexta-feira, 11, Miller Ramos esteve presente na inauguração da loja de roupas de Mani Reggo, em Salvador, na Bahia. Por meio das redes sociais, o artista publicou uma foto ao lado da empreendedora desejando muito sucesso em sua nova fase profissional.

"Muita luz nessa nova fase, merecedora de todas as bênçãos!", escreveu o cantor na legenda da imagem. Até o momento, Mani Reggo não se pronunciou sobre o suposto romance.

Vale lembrar que a empreendedora não assumiu nenhum relacionamento desde seu término conturbado com Davi Brito, há pouco menos de um ano. Os dois colocaram um ponto final na relação pouco tempo depois do fim do BBB 24, que consagrou o jovem campeão da edição.

Miller Ramos parabeniza Mani Reggo por loja - Reprodução/Instagram

Mani Reggo celebra reviravolta na vida

Ex-namorada de Davi Brito, a empreendedora Mani Reggo está com novidades em sua vida profissional. Ela vive uma reviravolta em menos de um ano. Em 2024, ela tinha uma barraca de lanches em Salvador quando ficou famosa com a ida do ex-namorado, Davi Brito, ao BBB 24. Agora, em 2025, ela se tornou dona de loja de roupas.

Na última sexta-feira, 11, ela inaugurou a sua loja de roupas em um shopping na Bahia e celebrou a mudança em sua carreira; confira mais detalhes!

