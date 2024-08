Zé Felipe fala sobre onça ter invadido sua mansão: 'Na verdade'

Após invasão de onça em sua mansão, Zé Felipe fala sobre episódio e surpreende com resposta inusitada, alegando que há quatro no local; veja

O cantor Zé Felipe falou sobre a invasão de uma onça na mansão que comprou com Virginia Fonseca em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, 23, o artista abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e recebeu uma dúvida sobre o episódio e surpreendeu com a resposta.

Lembrando o jeito divertido de seu pai, o sertanejo Leonardo, o esposo da apresentadora do SBT brincou sobre a situação. O famoso então respondeu que na verdade não houve uma invasão, mas que existem quatro onças em seu lar.

"Na verdade, elas moram aqui em casa são quatro: Virginia, Margareth, Maria Alice e Maria Flor", brincou Zé Felipe ao falar da esposa, da sogra, Margareth Serrão, e das duas filhas.

É bom lembrar que, ainda nos últimos dias, uma cobra invadiu a mansão deles em Goiânia. Nesta quinta-feira, 22, Virginia Fonseca revelou que está fazendo uma obra na casa de R$ 27 milhões em Mangaratiba para alojar e divertir melhor seus três herdeiros.

Em junho, a famosa e Zé Felipe anunciaram a nova casa carioca com um vídeo. No registro publicado pela apresentadora foi possível ver que a casa tem várias áreas de lazer, seguindo um estilo de praia, com tudo aberto e móveis mais "simples". Além de piscina, com telão no local, o novo lar da família na praia tem uma espécie de lago e até peixes que as filhas podem alimentar.

Virginia faz festa luxuosa de Dia dos Pais para Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca fez um festão de Dia dos Pais para Zé Felipe e sua família. Em sua nova mansão em Goiânia, a apresentadora do SBT surpreendeu o esposo no domingo, 11, ao recepcioná-lo com uma decoração deslumbrante de flores amarelas.

Os arrranjos foram colocados desde a porta da casa até a parte onde foi montado o banquete para a família do cantor Leonardo saborear. Além de ter preparado uma decoração especial para a data, a famosa ainda mandou fazer vestidos com bordados com significado para as filhas, Maria Alice e Maria Flor. Veja como foi aqui.