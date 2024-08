Virginia realiza desejo das filhas e mostra novos membros da família: 'Temos'

Mãe coruja, Virginia realiza pedido das filhas, Maria Alice e Maria, e compra novos membros para sua família com Zé Felipe; veja

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, tiveram um desejo realizado pelos pais nesta terça-feira, 27. Atendendo o pedido delas, os papais levaram as herdeiras para escolherem seus bichinhos para montarem um galinheiro em sua nova mansão em Goiânia.

Um dia após pegarem os novos membros da família, a apresentadora do SBT compartilhou fotos fofíssimas das meninas segurando seus pets. A nora de Leonardo então contou que montarão um espaço especial para eles serem acomodados na casa.

"Bom dia bom dia bom dia! Quartou por cá agora temos pintinhos e galinhas kkkk ps: já vamos fazer um lugarzinho pra eles", contou a famosa ao exibir os registros fofos da dupla segurando seus bichinhos.

Ainda nesta terça-feira, 27, Virginia Fonseca mostrou a penteadeira do closet de Maria Alice e impressionu com o espelho personalizado. É bom lembrar que elas e as herdeiras estão doentes. Inclusive, a empresária está passando por um desafio ao ter que medicar a primogênita com injeção.

Grávida de seu terceiro filho com Zé Felipe, o primeiro menino que se chamará José Leonardo, a influenciadora deu ums spoiler recentemente do quarto do bebê. A famosa deixou escapar o tema escolhido para o ambiente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia se desespera ao ter que medicar a filha de forma drástica

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, estão doentes e até passaram a virose para a mamãe, que está na reta final da gestação de José Leonardo. Nesta terça-feira, 27, a influenciadora então atualizou como está com as herdeiras em casa e revelou uma questão que terá que enfrentar.

A apresentadora do SBT então pediu que os seguidores enviassem boas energias para ela, pois, terá que dar injeção na mais velha. Isso mesmo, após a primogênita não aceitar o medicamento via oral, agora, ela terá que receber o remédio de maneira mais difícil. Leia mais aqui.