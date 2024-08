Virginia se choca ao ver a mãe e Zé Felipe 'destruindo' decoração da casa

Após alguns dias morando em nova mansão, Virginia se choca ao ver a mãe e Zé Felipe alterando disposição dos móveis da casa; veja

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Goiânia ficou pronta na última semana e a famosa vem mostrando alguns detalhes luxuosos da casa. Com decoração deslumbrante, os ambientes foram todos pensados por profissionais e, nesta segunda-feira, 05, a influenciadora digital ficou em choque ao ver algumas mudanças que a mãe, Margareth Serrão, e o marido fizeram em alguns locais.

Incrédula ao ver duas cadeiras de ambientes internos na varanda, a apresentadora do SBT questionou a mãe sobre a alteração que ela fez no local. Virginia Fonseca então alertou Margareth sobre os móveis não combinarem com o cômodo.

"Começou ela, tava demorando, mas tava demorando, começou ela querer enfiar os "trem" no lugar que não tem que enfiar... Me explica: um sofá de couro com outro de veludo, não tem nada a ver com nada", explicou a famosa para a mãe sobre ela ter pego dois itens que não combinam com a sacada.

Em seguida, Virginia Fonseca flagrou Zé Felipe no closet dele mexendo em um computador e com uma cadeira de escritório. Enquanto o estúdio dele não está pronto, o cantor montou um improvisado no local onde guarda as roupas.

"Meu deus do céu, a cadeira, gente, é minha mãe colocando cadeira que não combina na varanda e Zé Felipe no closet", mostrou a influenciadora pasma com as ações deles na nova casa, que foi toda projetada por arquitetos, decoradores e mais profissionais especializados no assunto.

Ainda nesta segunda-feira, 05, Virginia Fonseca ficou em choque ao ver a chegada de um item gigantesco para uma das salas de sua residência. Nos últimos dias, ela revelou que precisará aumentar o seu closet, porque o espaço feito não é o suficiente para comportar suas coisas.

Além do local, a famosa ainda tem um novo escritório todo em tons de rosa e com um móvel gigantesco, todo recheado com produtos de sua empresa. A nora de Leonardo ainda impressionou ao exibir como é o frigobar de sua suíte com Zé Felipe.

Veja o que a mãe de Virginia e Zé Felipe fizeram na mansão:

Virginia se emociona com primeiro dia de Maria Flor na escola

A filha mais nova de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor, começou na escolinha nesta segunda-feira, 05. Acompanhada da primogênita, Maria Alice, a pequena, que logo logo deixará de ser a caçula com a chegada de José Leonardo, encantou ao surgir de uniforme.

Emocionada ao ver sua herdeira crescendo, a apresentadora do SBT compartilhou o momento marcante da garota e falou sobre a experiência. Virginia Fonseca contou que ela chorou um pouco, mas que Maria Alice fez seu papel de irmã mais velha com Flor.