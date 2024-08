Após encontrar cobra em mansão, Virginia Fonseca tem casa invadida por onça

Dias atrás, a influenciadora Virginia Fonseca já havia passado por um susto quando um filhote de cobra foi encontrado dentro do ofurô de sua mansão

Virginia Fonseca e a família passaram por duas situações de susto com "invasores" inusitados. Depois de encontrar uma cobra no ofurô da mansão em que vive, na cidade de Goiânia, Virginia foi pega de surpresa pela notícia de que a casa de veraneio em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, havia recebido a visita de uma onça.

"A Lu, lá de Mangaratiba, me mandou um vídeo de um 'leopardo', leopardo, não! Uma pantera, uma onça preta dentro do jardim da casa de vocês", contou a mãe da influencer e empresária, Margareth Serrão, à filha e ao gênro em um momento descontraído da família.

"Meu deus! São mil assuntos, inclusive, que tinha uma onça no jardim da nossa casa em Mangaratiba. Aí foi bom... O que está acontecendo?", declarou a influenciadora sobre o assunto.

Virginia e Zé Felipe abriram as portas da casa de Mangaratiba para amigos e familiares no ano passado, quando adquiriram o imóvel por cerca de R$ 27 milhões. O imóvel de luxo fica em um condomínio cheio de casarões, onde o jogador Neymar também tem seu próprio empreendimento.

Recentemente, Virginia contou que a casa está em obras por causa do nascimento, cada vez mais próximo, do filho caçula, José Leonardo, e da necessidade das crianças terem um espaço para brincar. Além do bebê, a influencer é mãe de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2 anos.

Virginia Fonseca fala se fome durante a gravidez

Virginia está na reta final da terceira gravidez e mal vê a hora de conhecer o filho. Ainda hoje, a empresária fez um desabafo sobre como tem comido mais que o normal desde o início da gravidez. Para ela, a fome constante se trata de um sintoma de ansiedade, algo que já tem a acompanhado por algum tempo na gravidez.