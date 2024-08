Ex-BBB Davi Brito perde 1 milhão de seguidores em pouquíssimo tempo

Relembre as polêmicas que aconteceram na vida do ex-BBB Davi Brito e que o levaram a perder muitos seguidores no Instagram

Vencedor do BBB 24, da Globo, Davi Brito viu seu número de seguidores cair bastante nos últimos meses. Em apenas três meses, ele perdeu 1 milhão de seguidores no Instagram. A grande queda pode ter uma consequência das últimas polêmicas nas quais ele se envolveu. Relembre o que aconteceu na vida dele após o confinamento!

Quando saiu do Big Brother Brasil como o novo milionário, Davi tinha 10 milhões de seguidores. Agora, ele está com 9 milhões de seguidores. Desde que saiu do confinamento, o ex-BBB iniciou sua trajetória com a polêmica envolvendo o término no namoro com Mani Reggo. Eles se separaram logo na sequência da vitória dele, depois de uma conversa séria no hotel e não se aproximaram mais.

Poucas semanas depois, ele foi duramente criticado por ter ido até o Rio Grande do Sul durante a tragédia das enchentes que atingiram a região. Ele foi criticado por ter causa de suas atitudes por lá.

Nos últimos tempos, Davi foi criticado ao postar uma foto falsa de um termômetro ao dizer que estava com febre. Ele pegou a foto da internet, o que foi alvo de críticas dos internautas. Por causa do estado febril, ele desmarcou um encontro com Tamires Assis, com quem viveu um affair e que viajou apenas para encontrá-lo.

Poucos dias depois, Davi se envolveu em outra polêmica que fez com que ele perdesse dinheiro. Ele foi acusado de participar de uma ação publicitária de uma empresa rival da qual tinha contrato milionário. Com isso, o contrato foi rompido.

Recentemente, a imprensa nacional ainda informou que o contrato de Davi com a Globo não foi renovado. Com isso, ele saiu do agenciamento da emissora em seus contratos publicitários e sua representação na área de comunicação. Além disso, ele teria dispensado o trabalho da irmã, Raquel Brito, em sua equipe.