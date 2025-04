Após eliminação, Maike comentou sobre as relações com Giovanna e Renata dentro do BBB 25 e apontou quem foi seu maior rival no programa

Eliminado do BBB 25 com 49,12% dos votos, Maike viveu intensamente sua passagem pelo reality show da TV Globo, protagonizando romances com Giovanna Jacobina e Renata. Em entrevista recente ao jornal Extra, ele refletiu sobre os relacionamentos que viveu no confinamento e revelou quem considera seu maior rival no programa.

"Nunca foi meu objetivo [ter envolvimentos dentro do reality]. Eu entrei no programa para jogar, para tentar ganhar o prêmio. Eu entrei solteiro, mas não focado em ninguém, só em mim e no Gabriel, que era minha dupla", iniciou.

"A Giovanna é uma mulher incrível, super gente boa, mas a gente teve algo rápido. A gente ficou uma, duas vezes e logo ela saiu. Não deu para ter uma conexão tão grande com ela. Foi diferente do que eu tive com a Renata. Eu acho que a gente foi construindo, tanto é que a gente já flertava desde o início do programa, mas a gente só ficou realmente agora, faltando duas semanas para acabar. A gente foi se conhecendo, fui conhecendo quem é ela, o coração dela e me encantei também pela história de vida dela. O que ela foi buscar lá dentro era muito semelhante ao que eu fui buscar: dar uma vida boa para a mãe, mudar a história da família dela... E acho que a gente criou uma conexão muito mais real" , declarou Maike.

Na sequência, o ex-participante relembrou qual era sua estratégia para definir os votos. "A princípio era por pessoas com as quais eu tive algum problema. Diego [Hypolito] e Daniele [Hypolito], depois Vinícius e a Aline, porque acabaram votando em mim. De início, esse era o meu ponto. No final, eu comecei a reparar mais no que as pessoas faziam de errado lá dentro, se elas eram hipócritas, se eram incoerentes. Depois que a Renata voltou da Vitrine do Seu Fifi, a gente se juntou como grupo e começou a votar com estratégia porque precisávamos nos defender do outro lado", ressaltou.

E sobre seu maior adversário no BBB, Maike afirmou: "Vinícius, porque ele é um cara muito inteligente, fala bem, mas cai em contradições às vezes. Foi o meu maior adversário lá dentro. Inclusive ele falou isso para mim na hora em que eu estava saindo".

O BBB 25 chegou ao fim para Maike! O brother deixou o reality show da TV Globo na noite de quinta-feira, 10, com 49,12% dos votos do público, após enfrentar o 15º paredão da temporada. Fora do confinamento, o eliminado refletiu sobre seu comportamento com Renata dentro da casa mais vigiada do país e se desculpou novamente com a sister.

Por meio das redes sociais, Maike deixou um recado direcionado à bailarina. O comentário feito pelo brother aconteceu em uma publicação compartilhada pela equipe de Renata a respeito do ocorrido no dia anterior.

"Sinto muito pelos nossos últimos momentos na casa terem sido marcados por uma atitude negativa da minha parte. Errei e peço perdão por isso. Esse comportamento não define o imenso respeito, admiração e carinho que tenho por você! Você é uma mulher incrível e estarei torcendo muito por você aqui fora!", escreveu o eliminado.

Durante participação no 'Bate-Papo BBB', Maike reconheceu ter errado com Renata. Para quem não acompanhou, ele teve um comportamento inadequado com a sister ao longo de uma confraternização na área externa da casa.

Na ocasião, o brother agarrou o cabelo de Renata, que imediatamente pediu para que o affair parasse. Ele também chegou a morder o braço da bailarina. Com isso, a produção emitiu diversos pedidos de atenção.

