BBB 25: Renata, Vinicius e Vitória Strada estão no 16º paredão

O 16º paredão do BBB 25 está formado e é disputado por Renata, Vitória Strada e Vinicius. Um deles vai sair no domingo, 13

Nesta sexta-feira, 11, os participantes do BBB 25, da Globo, formaram o 16º paredão da temporada. Renata, Vitória Strada e Vinicius se encaram na berlinda e um deles será eliminado no domingo, 13.

A noite de formação de paredão começou com Renata já emparedada em decorrência da prova do líder da rodada. Logo depois, o anjo Vinicius deu o colar da imunidade para Delma.

Na sequência, o líder João Pedro emparedou Vitória Strada e disse que tomou uma atitude para que possa permanecer no jogo. Por fim, os participantes realizaram a votação no confessionário e o mais votado foi Vinicius.

Saiba quem votou em quem:

Diego votou em Vinicius

Guilherme votou em Vinicius

Vitória votou em Vinicius

Renata votou em Vinicius

Delma votou em Diego

Vinicius votou em Diego

Quem deve ser eliminado no 16º paredão do BBB 25? Renata

Vinicius

Vitória Strada

Saiba quais prêmios Maike ganhou no BBB 25

O brother Maike foi eliminado do BBB 25, da Globo, na noite de quinta-feira, 10, com 49,12% dos votos do público em um paredão contra Vinicius e Renata. Porém, ele saiu de lá com vários prêmios que conquistou ao longo do confinamento. Saiba o que ele faturou:

No Big Brother Brasil, Maike ganhou R$ 83.910 em dinheiro, um apartamento de R$ 260 mil e uma viagem com acompanhante para a Europa, que é avaliada em R$ 70 mil. Além disso, ele também conquistou um ano de produtos de limpeza e um ano de alimentos.

No programa, Maike foi líder em cinco oportunidades, ganhou uma prova do anjo e ainda atendeu ao Big Fone. O rapaz também viveu um affair com Giovanna e Renata.

Leia também: BBB 25: Diego Hypolito se emociona ao desabafar sobre o reality: "Muito improvável!"