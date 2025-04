Em conversa com Dona Delma, o ginasta Diego Hypolito revelou o sonho de vencer o BBB 25 e emocionou ao refletir sobre orgulho da família

Na manhã desta sexta-feira, 11, Diego Hypolito e dona Delma aproveitaram um momento de descanso na varanda do BBB 25 para refletir sobre a reta final do reality. Em clima de emoção, o atleta falou sobre o desejo de seguir na competição e vencer o programa.

“Para ficar até terça aqui, no mínimo do mínimo”, comentou Diego ao dizer que quer conquistar a Prova do Anjo. “Eu não quero só chegar até o último dia, meu sonho é vencer esse programa. O que pra mim é uma coisa muito improvável!”, completou.

Ao imaginar como será a grande final, a sogra de Guilherme recebeu uma resposta emocionada do colega. “Eu só imagino a minha mãe, eu sinto que minha mãe está muito feliz!", declarou ele.

“Você deu muito orgulho à sua família e para muita gente. A gente venceu tantos medos aqui!”, disse Joselma, incentivando o aliado, que chorou ao lembrar da irmã e dupla no jogo, Daniele Hypolito. “Eu sinto que a minha irmã está muito feliz! E o principal, eu estou muito feliz!”, garantiu Diego.

Sonhos

Com o fim do BBB 25, da Globo, se aproximando, o brother Diego Hypolito contou sobre um sonho que pretende realizar após deixar o confinamento. Durante uma conversa com Guilherme, ele confessou que gostaria de ver sua história contada em um documentário do Globoplay e disse que tem muitas imagens que podem ser usadas para retratar sua trajetória.

O genro de Joselma citou que alguns campeões do reality ganharam espaço na plataforma de streaming após o fim do programa. "É o meu sonho que eles contem a minha história, eles têm muitas imagens minhas", afirmou Diego. "Eu me lembro do [documentário] da Karol [Conká]", afirmou o atleta.

"Eu sei que o campeão, dependendo da repercussão [que tem aqui], às vezes, o Globoplay conta a história", apontou Guilherme."É meu sonho, de verdade. Como eu neguei o filme há alguns anos… Foi uma grande burrice, mas eu não estava bem", confessou o irmão de Daniele Hypolito.

Vale lembrar que, além de Karol Conká, que participou da edição de 2021, Juliette Freire, campeã da mesma edição, também ganhou um documentário no Globoplay. Davi Brito, que venceu a temporada de 2024, foi o último ter sua história contada pela emissora. Com informações do portal Notícias da TV.

