BBB 25: João Pedro comenta possíveis indicações ao Paredão: ‘Vou seguir com o meu jogo’

O Líder da semana, João Pedro, revelou em conversa com a bailarina Renata as possíveis opções de voto para o próximo Paredão do BBB 25

Nesta sexta-feira, 11, o Líder da semana, João Pedro, conversou no Quarto Nordeste com a bailarina Renata sobre as possíveis indicações para o próximo Paredão. A sister já está na berlinda por consequência da Prova do Líder do BBB 25.

"Eu acho que a Vitória [Strada] acha que é ela que vai mesmo. Eu falei alguma coisa, aí ela falou: 'A gente vai estar no Paredão'. Ela está certa que você vai mandar ela", comentou Renata.

"Estou pensando nela ou no Diego [Hypolito]" , admite o salva-vidas de rodeio. A sister ainda pergunta se o Líder não pretende indicar Guilherme. "Não, não é o Guilherme, não, não tenho embate com ele. Vou seguir com o meu jogo, não faz sentido com ele. Eu tive um desentendimento com ele que já foi resolvido" , esclareceu o gêmeo.

"É que ontem tu falou que ele só tinha ido uma vez para o Paredão", falou a bailarina. "Tem isso também, mas aí eu vou colocar e o que o público vai falar?", perguntou o salva-vidas de rodeio.

A bailarina também avalia que o principal conflito do brother dentro da casa é com Vitória Strada. "Em quem será que eles vão votar? Estou curiosa", questionou ela logo depois.

"Se eu coloco o Guilherme, eu tive uma tretinha com ele... Um desentendimento que eu tive porque ele falou aquele negócio de embate, que corre do embate, sendo que a gente nunca correu, sempre votou coerente... Mas ele já me levou para o Sincerão", disse o brother.

Em sequência, Renata comentou: "Acho que nesse momento, nesse momento...Vou pensar, mas acho que seria a Vitória mesmo".

Confira os brothers conversando sobre as indicações:

Desabafo do Diego Hypolito

Na manhã desta sexta-feira, 11, Diego Hypolito e dona Delma aproveitaram um momento de descanso na varanda do BBB 25 para refletir sobre a reta final do reality. Em clima de emoção, o atleta falou sobre o desejo de seguir na competição e vencer o programa.

“Para ficar até terça aqui, no mínimo do mínimo”, comentou Diego ao dizer que quer conquistar a Prova do Anjo. “Eu não quero só chegar até o último dia, meu sonho é vencer esse programa. O que pra mim é uma coisa muito improvável!”, completou.

