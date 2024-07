Ex-affair do ex-BBB Davi Brito alfineta: ‘Ele quis me usar’

Ex-affair do ex-BBB Davi Brito, Tamires Assis relembra o breve contato com o rapaz e o encontro que foi cancelado

Ex-affair do ex-BBB Davi Brito, a musa Tamires Assis surpreendeu ao alfinetar o rapaz em uma nova entrevista ao site Em Off. Ela revelou detalhes sobre o breve contato deles, que iriam se reencontrar nos últimos dias, mas ele cancelou quando ela já estava a caminho.

"Até uns dias atrás, eu tinha minha paz. Sempre quis crescer de acordo com meu trabalho, minha arte, minha cultura… Nunca quis expor a minha vida. Mas hoje eu fui entender o jogo do Davi, que ele quis me usar (...) Ele é muito cancelado aqui no Amazonas, ele quis me usar para ter uma recepção menos ruim, mais legalzinha. Então ele usou toda essa situação. Desde o São João da Thay veio se aproximando, fazendo essas coisas, porque se dependesse de mim, ele sempre soube que eu não queria expor nada", disse ela.

Então, ela contou a história de uma foto que eles postaram juntos. "Ele que fazia questão de fazer vídeo me expondo, me mostrando, pediu pra eu postar aquela selfie nossa. Ele pediu numa hora que estava me ligando em vídeo, pessoas que estavam do meu lado viram. ‘Acabei de postar uma foto, posta você também. Posta agora porque eu acabei de postar e tá dando o maior comentário (...) Depois que eu fui entender o porquê ele tava querendo fazer tanta exposição com a minha imagem. Além dele ser um cara narcisista, porque ele vai e descarta a vítima dele depois que ele tem tudo o que ele quer… Enfim, é uma coisa muito pesada, muito bizarra, isso tudo o que aconteceu", afirmou.

Davi perdeu contrato milionário

O ex-BBB Davi Brito pode ter perdido um contrato milionário após a publicação de um vídeo nas redes sociais. De acordo com o colunista Gabriel Perline, da Contigo!, ele tinha sido contratado para ser o embaixador de uma empresa de apostas na internet. Porém, a marca rompeu o contrato nesta semana.

Segundo o colunista, a casa de apostas não gostou quando viu Davi divulgando um vídeo de um cantor envolvendo uma empresa concorrente. Com isso, eles alegaram violação das regras contratuais e romperam o acordo.

Em seu contrato, Davi iria receber o cachê de R$ 300 mil e também 20% das apostas feitas por meio do seu link na casa de apostas. Por enquanto, a equipe do ex-BBB não se pronunciou sobre os rumores.

Vale lembrar que Davi ficou milionário ao ganhar o Big Brother Brasil 24, da Globo, no primeiro semestre deste ano. Ele embolsou a fortuna de R$ 2,92 milhões e outros prêmios durante o confinamento.