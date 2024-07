Após polêmicas, Globo toma decisão sobre futuro de Davi Brito na emissora

A Globo tomou uma decisão envolvendo seu contrato com Davi Brito, o campeão do Big Brother Brasil 24, após ele se envolver em polêmicas

Davi Brito, campeão do BBB 24, não terá seu contrato renovado com a Globo. O vínculo termina nesta quarta-feira, 31, e não será estendido.

Segundo o site F5, a emissora optou por não renovar o contrato de representação comercial do ex-brother, contrariando uma tendência que acontece com os campeões do reality show. Com essa decisão, ele passará a ser representado por sua irmã, Raquel Brito, que já cuida das suas redes sociais e faz sua assessoria de imprensa desde o início do programa.

Ainda segundo a publicação, um dos motivos para que o contrato não fosse renovado, é por causa da falta de interesse do mercado em fechar trabalhos com Davi. Além disso, o comportamento dele incomodou a emissora, já que o jovem passou a se envolver em algumas polêmicas.

Recentemente, o ex-motorista chegou a comunicar os fãs que teria um programa na Globo, o que não é verdade. Após ser desmentido, ele se manifestou nas redes sociais. "Em nenhum momento eu afirmei ou disse que teria um programa dentro da Globo. Eu, Davi, especulei isso, falei: 'estamos aqui criando', 'estamos analisando', porque eu trabalho com cozinha, eu sei fazer alguma coisa na área da cozinha, então estávamos trabalhando com especulações'", afirmou.

Davi Brito faz curso para usar arma de fogo e ganha certificado

Em suas redes sociais, Davi Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Nesta última sexta-feira, 26, o ex-BBB mostrou aos fãs mais uma conquista de sua vida.

Em seu Instagram Stories, Davi publicou alguns vídeos em que aparece atirando em um alvo. "O treinamento de hoje foi assim", disse ele. O treinamento faz parte de um curso de aprimoramento para o uso de armas de fogo.

Após o curso, que teve duração aproximada de uma hora, o baiano recebeu um certificado e celebrou. "Certificado na mão, está autorizado", escreveu ele ao compartilhar a foto em que aparece segurando o documento. Confira!