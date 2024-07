Ex-BBB Davi Brito perde contrato milionário com empresa, diz colunista

Empresa teria rompido o contrato milionário com o ex-BBB Davi Brito após ver um vídeo dele nas redes sociais, diz colunista. Entenda

O ex-BBB Davi Brito pode ter perdido um contrato milionário após a publicação de um vídeo nas redes sociais. De acordo com o colunista Gabriel Perline, da Contigo!, ele tinha sido contratado para ser o embaixador de uma empresa de apostas na internet. Porém, a marca rompeu o contrato nesta semana.

Segundo o colunista, a casa de apostas não gostou quando viu Davi divulgando um vídeo de um cantor envolvendo uma empresa concorrente. Com isso, eles alegaram violação das regras contratuais e romperam o acordo.

Em seu contrato, Davi iria receber o cachê de R$ 300 mil e também 20% das apostas feitas por meio do seu link na casa de apostas. Por enquanto, a equipe do ex-BBB não se pronunciou sobre os rumores.

Vale lembrar que Davi ficou milionário ao ganhar o Big Brother Brasil 24, da Globo, no primeiro semestre deste ano. Ele embolsou a fortuna de R$ 2,92 milhões e outros prêmios durante o confinamento.

Irmã de Davi defende o ex-BBB

Irmã do ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito se pronunciou sobre as últimas notícias envolvendo o seu irmão. Ele foi alvo de críticas ao dizer que estava com febre e mostrar uma foto de um termômetro que está na internet, demonstrando que a foto não foi tirada por ele. Com isso, a irmã dele defendeu o rapaz ao pedir para que ele fique em paz.

"Ele não pode nem respirar mais. Eu já informei isso a ele hoje… Ele não pode respirar, ele não pode beber, ele não pode sair, não pode jantar, não pode ir na praia, não pode nada… Tudo a mídia tá em cima dele. Eu disse a ele. É um contexto muito grande. Eu falei: Se você tivesse a noção de que perdeu a liberdade…”, disse ela.

E completou: "Parem com isso. Isso aí mata. Vocês suporem alguma coisa e saírem postando. Todo mundo em cima de uma narrativa só, de um contexto só. Eu postei isso para tranquilizar o coração de vocês”.

Então, Raquel desabafou que também se sente pressionada. "Eu prometi para mim mesma que não queria mais entrar no assunto, eu estou atrás de objetivos e tenho planos. O quanto que sou cobrada, vocês não têm noção. Eu tenho o direito de viver, de fazer as coisas. De estar na rua e receber uma ligação… Ficar ligando e ligando. Na mente de vocês eu resolvo tudo… Deixa o menino respirar um pouco também. Falei com ele: vai descansar, se recupere, toma um chá de camomila”, afirmou.